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«Воняет так, будто в деревне живем»: в Новосибирске вновь появился неприятный запах

На вонь жалуются жители Центрального и Железнодорожного районов

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Запах появился в районе <nobr class="_">9 утра</nobr>

Запах появился в районе 9 утра

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Центр Новосибирска окутал неприятный запах

Жители Новосибирска вновь жалуются на неприятный запах, который окутал центр города.

— В районе железнодорожного вокзала снова воняет так, будто в деревне живем, а не в мегаполисе, — написал в редакцию НГС читатель.

Запах также ощущается на площади Ленина, Красном проспекте, в районе ЦУМа и на Вокзальной магистрали.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в Новосибирске дует юго-западный ветер со скоростью 3–8 м/с, в ближайшие два дня его направление и скорость не поменяются.

Жалобы на неприятный запах в городе поступают регулярно. В апреле этого года чиновники назвали потенциальными источниками неприятных запахов в Новосибирске Кудряшовский мясокомбинат, аэропорт Толмачево и Толмачевские Согры, а также птицефабрики.

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