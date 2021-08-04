«Воняет так, будто в деревне живем»: в Новосибирске вновь появился неприятный запах

Центр Новосибирска окутал неприятный запах
Жители Новосибирска вновь жалуются на неприятный запах, который окутал центр города.
— В районе железнодорожного вокзала снова воняет так, будто в деревне живем, а не в мегаполисе, — написал в редакцию НГС читатель.
Запах также ощущается на площади Ленина, Красном проспекте, в районе ЦУМа и на Вокзальной магистрали.
По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в Новосибирске дует юго-западный ветер со скоростью
Жалобы на неприятный запах в городе поступают регулярно. В апреле этого года чиновники назвали потенциальными источниками неприятных запахов в Новосибирске Кудряшовский мясокомбинат, аэропорт Толмачево и Толмачевские Согры, а также птицефабрики.