Слава Марлоу назвал Новосибирск умирающим и плохопахнущим городом

Музыкант из Новосибирска Слава Марлоу (Артем Готлиб) назвал Новосибирск умирающим и пожаловался на плохой запах в городе. Своим мнением он поделился в интервью у Юрия Дудя.

— Стремительно умирающий [город]. Вся талантливая молодежь уезжает в большие города, как это обычно бывает. Когда я переехал в Питер, я в Новосибирске стал гораздо реже бывать, что логично. И каждый раз, когда я туда приезжаю, с перерывом в 3–4 месяца, город лучше не становится. Всё становится только хуже. Хочу об одной штуке поговорить в Новосибирске. Я приехал в Новосибирск неделю назад, выхожу из аэропорта, и первое, что меня встречает, — это запах, простите, дерьма. Где-то в Новосибирске, на левом берегу, есть предприятие, от которого конкретно пасет. И это на протяжении лет 10. Периодически на весь город очень неприятно пахнет. 2021 год, я приезжаю, выхожу из аэропорта, и снова пахнет. И я думаю: «Ну как такую проблему нельзя было по-человечески решить?» — поделился артист.

