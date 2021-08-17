Сибирячка пожаловалась Путину на вонь в Новосибирске — мэрия списала запах на эмоции горожан

Мэрия Новосибирска: вонь в городе «несет эмоциональную окраску»
Во время последней прямой линии с Владимиром Путиным читательница НГС задала ему вопрос о неприятном запахе в Новосибирске. Обращение тогда не зачитали, но ответ сибирячке все-таки пришел.
Елена задала вопрос в специально созданном чате во «ВКонтакте»:
— Я спросила о пресловутом неприятном запахе в нашем городе. На прямой линии вопрос не озвучили, но пару дней назад мне позвонили из министерства, куда его передали, спросили электронную почту, чтобы выслать официальный ответ, — рассказывает жительница Новосибирска.
Она прислала копию ответа в редакцию НГС. В документе указано, что мэрия выделяет несколько «локальных источников запаха»: запахи сетей канализации, запахи от деятельности ассенизаторских машин, запахи, образующиеся от производства и брожения комбикормов, запахи от горения полимеров, обжига металлолома «и прочие».
Кроме того, одним из источников неприятных запахов называют АО «Кудряшовское». В ответе указано, что предприятие стоит на учете как объект негативного воздействия на экологию и подлежит госнадзору. В 2020 году на комбинате прошла проверка природоохранной прокуратуры:
— Выявлены нарушения природоохранного законодательства при использовании удобрений на основе отходов животноводства (жидкой фракции свиного навоза), — указано в ответе мэрии.
Вместе с тем в ответе сказано, что сейчас комбинат проверят Росприроднадзор, по информации которого «запах не является одним из видов негативного воздействия на окружающую среду и несет эмоциональную окраску только для человека».
Новосибирцы уже много лет жалуются на неприятный запах в городе летом. Проблему пытались решать на разных уровнях: например, мэрия хотела фиксировать каждую волну неприятного запаха, а также публиковать расписание вони в городе.
В этом году комиссия по экологии будет знакомиться с опытом Санкт-Петербурга по поводу мониторинга качества воздуха и планирует разработать новый закон, который позволит найти и устранить источник загрязнения атмосферы. По предварительным данным, на это потребуется в лучшем случае пара лет. Здесь мы подробно разбирали, почему.