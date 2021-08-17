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Сибирячка пожаловалась Путину на вонь в Новосибирске — мэрия списала запах на эмоции горожан

Чиновники и государственные экологи утверждают, что запах безвреден

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Нарушения, которые могут привести к неприятному запаху, выявили на Кудряшовском мясокомбинате

Нарушения, которые могут привести к неприятному запаху, выявили на Кудряшовском мясокомбинате

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Мэрия Новосибирска: вонь в городе «несет эмоциональную окраску»

Во время последней прямой линии с Владимиром Путиным читательница НГС задала ему вопрос о неприятном запахе в Новосибирске. Обращение тогда не зачитали, но ответ сибирячке все-таки пришел.

Елена задала вопрос в специально созданном чате во «ВКонтакте»:

— Я спросила о пресловутом неприятном запахе в нашем городе. На прямой линии вопрос не озвучили, но пару дней назад мне позвонили из министерства, куда его передали, спросили электронную почту, чтобы выслать официальный ответ, — рассказывает жительница Новосибирска.

Она прислала копию ответа в редакцию НГС. В документе указано, что мэрия выделяет несколько «локальных источников запаха»: запахи сетей канализации, запахи от деятельности ассенизаторских машин, запахи, образующиеся от производства и брожения комбикормов, запахи от горения полимеров, обжига металлолома «и прочие».

Кроме того, одним из источников неприятных запахов называют АО «Кудряшовское». В ответе указано, что предприятие стоит на учете как объект негативного воздействия на экологию и подлежит госнадзору. В 2020 году на комбинате прошла проверка природоохранной прокуратуры:

— Выявлены нарушения природоохранного законодательства при использовании удобрений на основе отходов животноводства (жидкой фракции свиного навоза), — указано в ответе мэрии.

Вместе с тем в ответе сказано, что сейчас комбинат проверят Росприроднадзор, по информации которого «запах не является одним из видов негативного воздействия на окружающую среду и несет эмоциональную окраску только для человека».

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Новосибирцы уже много лет жалуются на неприятный запах в городе летом. Проблему пытались решать на разных уровнях: например, мэрия хотела фиксировать каждую волну неприятного запаха, а также публиковать расписание вони в городе.

В этом году комиссия по экологии будет знакомиться с опытом Санкт-Петербурга по поводу мониторинга качества воздуха и планирует разработать новый закон, который позволит найти и устранить источник загрязнения атмосферы. По предварительным данным, на это потребуется в лучшем случае пара лет. Здесь мы подробно разбирали, почему.

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