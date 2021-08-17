Сибирячка пожаловалась Путину на вонь в Новосибирске — мэрия списала запах на эмоции горожан

Во время последней прямой линии с Владимиром Путиным читательница НГС задала ему вопрос о неприятном запахе в Новосибирске. Обращение тогда не зачитали, но ответ сибирячке все-таки пришел.

Елена задала вопрос в специально созданном чате во «ВКонтакте»:

— Я спросила о пресловутом неприятном запахе в нашем городе. На прямой линии вопрос не озвучили, но пару дней назад мне позвонили из министерства, куда его передали, спросили электронную почту, чтобы выслать официальный ответ, — рассказывает жительница Новосибирска.