Андрей Травников объяснил, почему в Новосибирске не могут продлить Дзержинскую линию метро

Для продления метрополитена в Новосибирске не хватает проектировщиков, которые смогут подготовить проект для работ. Об этом заявил губернатор НСО Андрей Травников.
В прямом эфире на канале ОТС 31 января главе региона задали вопрос о том, когда строительством метро будут заниматься региональные, а не местные власти, и когда линию метро продлят.
— Главная проблема не в том, на каком уровне полномочия по решению вопроса. Безусловно, может, есть справедливые претензии к руководителям разных муниципалитетов по ведению строительных объектов. Главная проблема — дефицит качественных проектировщиков. С учетом того, что метрополитен — это такой специфический объект, проектировщики должны быть очень высокого класса. Поэтому за эти годы не удалось завершить актуализацию документации по Дзержинской линии, — ответил Андрей Травников.
Он отметил, что сейчас нужно создать команду проектировщиков, которые смогут решить эту задачу.
Станцию метро «Золотая Нива» достроили в Новосибирске в 2011 году. Второй тоннель за это время на ней так и не появился. Историю последней станции на Дзержинской ветке читайте здесь.
Андрей Травников ответил и на другие вопросы жителей Новосибирской области в прямом эфире. НГС собрал всё самое важное в онлайн-трансляции.