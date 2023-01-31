Андрей Травников объяснил, почему в Новосибирске не могут продлить Дзержинскую линию метро

Для продления метрополитена в Новосибирске не хватает проектировщиков, которые смогут подготовить проект для работ. Об этом заявил губернатор НСО Андрей Травников.

В прямом эфире на канале ОТС 31 января главе региона задали вопрос о том, когда строительством метро будут заниматься региональные, а не местные власти, и когда линию метро продлят.