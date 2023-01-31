Андрей Травников отвечает на вопросы новосибирцев — онлайн-трансляция

Специалисты ЦУРа подготовили аналитику по обращению горожан в соцсетях. Лидеры среди них — качество дорог, проблемы с записью к врачу и ЖКХ.
— С [записью к врачу] стало проще разбираться. Теперь ЦУР собирает обращения из соцсетей. Попрошу центр развернуть и расшифровать эту статистику, мы обязательно найдем коренную проблему и решение, — говорит Травников.
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Когда пустят аэроэкспресс до Томлачево?
— Мы никогда не называли проект ЖД-транспорта до аэропорта аэроэкспрессом. Мы с РЖД обсуждали продление прямой электрички между вокзалом и станцией «Аэропорт Толмачево». Для этого нужно решить вопрос со строительством второго пролета ЖД-моста, — отвечает Андрей Травников.
Он называет реализацию проекта «реальной», но сроки назвать не готов.
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Как дела со стройкой дороги к СКИФу:
— Отставаний нет, ввод будет в соответствии с госконтрактом, — овтечает Травников.
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В этом году 20 лет со дня присвоения Кольцово звания наукограда, отмечает ведущий. За 10 лет население наукограда выросло в 2 раза. Вопрос о развитии поселка:
— Мы на эту тему с бессменным главой поселка Николаем Красниковым говорили. Да, поселок должен развиваться, новые предприятия создаются. Нужно создавать дополнительные жилые кварталы. Тем не менее темпы застройки Кольцово должны быть соразмерны потребности от ученых. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Кольцово превратился в спальный район, — говорит губернатор.
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Серия вопросов от матерей мобилизованных — женщины не могут вернуть деньги, потраченные на обмундирование для мобилизованных. Кроме того, спрашивают о мерах поддержки для семей мобилизованных.
— Поддержка не в виде компенсации, а в виде соцпомощи тем, кто нуждается. Как предоставление средств для решения первоочередных расходов. Меры поддержки на уровне региона касаются всех семей мобилизованных, — ответил Травников.
Введение новых мер поддержки не планируется, по словам губернатора, работа будет вестись «точечно» с каждой семьей. Это относиться к мобилизованным, контрактникам и добровольцам.
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Вопрос о плохой уборке снега в городе.
— В прошедшую пятницу был в короткой командировке в Иркутске. Следует признать, что в Иркутске в этом году зима почти бесснежная. Соответственно, состояние улиц хорошее. Тот снегопад, с которым Новосибирск столкнулся в прошедшие дни, невооруженным глазом видно, что это на уровне нестандартной ситуации. Хотя, конечно, городские службы это не оправдывает, — рассказал Травников.
Он добавил, что в этом году у города появился опыт аренды техники у областных организаций.
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Спрашивают про губернаторскую выборную кампанию.
— Безусловно определенное решение есть. И мое, и президента. Но раньше времени я его озвучивать не буду. Зачем я буду отвлекаться на политические баталии. Если кого-то из политических оппонентов это беспокоит, могу сказать - пусть их надежда умрет последней, — прокомментировал губернатор.
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В этом году каждой центральной районной больнице обещают мобильный ФАП.
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Вопрос о ФАПах. Звучит жалоба из деревни Воробьево Колыванского района.
— Про Воробьево обратную связь даст общественная приемная. В целом по программе, решение по ней мы принимали в 2018 году. Для себя определили планку не мене 30 ФАПов в год. Стараемся ориентироваться на эти объемы. В прошлом году не удалось выдержать эту цель, было введено 16 ФАПов, зато в этом будет введено 40, — сказал Травников.
Программу не закончат, пока во всех деревнях старые ФАПы не заменят на новые.
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Ведущая говорит, что все вопросы зрителей зачитать не сумеют, некоторые передадут в общественную приемную губернатора.
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— Жителям советую активно подавать заявки в свою газоснабжающую организацию, — сказал Травников.
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Программу догазификации должны закончить к 2025 году.
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В населенных пунктах, где уже есть газ, должны «доподключить» все дома, говорит Травников.
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На этот год запланировано строительство 14 школ.
— Объективно многие школы должны были быть начаты еще в прошлом году. В прошлом году мы ввели 4 школы. На этот год план по завершению строительства 14 школ. Мы постарались использовать все инструменты финансирования, как федерального, так и областного, — говорит Травников.
Задача - выйти на объем ввода не менее 10 тысяч новых мест в год.
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Много вопросов о строительстве школ в регионе: пишут жители Новомарусино, Просторного и Плющихинского.
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В этом году облправительство создаст свое строительное бюро для возведения социальных объектов.
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Губернатор говорит о крупных стройках региона.
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Трансляция началась!
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Какой вопрос вы бы задали губернатору? Пишите в комментариях.
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До начала прямого эфира остается 5 минут.
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