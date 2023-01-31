Андрей Травников отвечает на вопросы новосибирцев — онлайн-трансляция

Специалисты ЦУРа подготовили аналитику по обращению горожан в соцсетях. Лидеры среди них — качество дорог, проблемы с записью к врачу и ЖКХ.

— С [записью к врачу] стало проще разбираться. Теперь ЦУР собирает обращения из соцсетей. Попрошу центр развернуть и расшифровать эту статистику, мы обязательно найдем коренную проблему и решение, — говорит Травников.