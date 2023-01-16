«Всё-таки здесь еще есть над чем работать»: о чём Путин с Травниковым беседовали — полная версия разговора

В. Путин. Андрей Александрович, добрый день!



А. Травников. Владимир Владимирович, здравствуйте!



В. Путин. Андрей Александрович, чего говорить, Новосибирская область у нас по многим показателям в лидерах, все параметры весьма достойные, удовлетворительные.



На что вы сами хотели бы обратить внимание?



А. Травников. Владимир Владимирович, вы правильно отметили, что по многим показателям мы впереди многих регионов. В течение последних пяти лет Новосибирская область поддерживает высокие темпы социально-экономического развития, и по основным показателям мы превышаем среднероссийские цифры в два и более раза. Так экономика нашей области по ВРП за пять лет без учета инфляции в сопоставимых ценах выросла на 11 с лишним процентов, рост промышленного производства за этот период составил — опять же в сопоставимых ценах — 122,8 процента.

