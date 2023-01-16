СЕЙЧАС -15°С
Пробки 7/10
usd 68.66
eur 74.26
Тема дняМагазин пугает клиентов рекламой
Все новости
Все новости

Владимир Путин встретится с губернатором Новосибирской области

Рабочая встреча Андрея Травникова с президентом состоится сегодня, 16 января

11 579

16 января президент работает в Ново-Огарево

Поделиться

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В сообщении указано, что встреча президента и губернатора региона состоится уже сегодня, 16 января. По словам Дмитрия Пескова, президент работает в Ново-Огарево.

— Сегодня у него день рабочих встреч, внутренних совещаний. Из них вы увидите встречу с губернатором Новосибирской области, с Андреем Травниковым. Традиционно президент продолжает уделять внимание работе с регионами. Будет и международный аспект сегодняшнего дня. Ожидаем во второй половине дня международный разговор, — цитирует агентство пресс-секретаря президента РФ.

По информации НГС из собственных источников, встреча состоится 16 января в формате видеоконференции. Глава региона выступит перед президентом с докладом. В пресс-службе правительства Новосибирской области попросили уточнять информацию в администрации президента.

В статусе главы НСО Андрей Травников впервые встретился с президентом РФ в 2018 году — тогда он еще был врио губернатора.

По теме

Андрей ТравниковВладимир ПутинПрезидент РФ
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ14
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter