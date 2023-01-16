Владимир Путин встретится с губернатором Новосибирской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
В сообщении указано, что встреча президента и губернатора региона состоится уже сегодня, 16 января. По словам Дмитрия Пескова, президент работает в Ново-Огарево.
— Сегодня у него день рабочих встреч, внутренних совещаний. Из них вы увидите встречу с губернатором Новосибирской области, с Андреем Травниковым. Традиционно президент продолжает уделять внимание работе с регионами. Будет и международный аспект сегодняшнего дня. Ожидаем во второй половине дня международный разговор, — цитирует агентство пресс-секретаря президента РФ.
По информации НГС из собственных источников, встреча состоится 16 января в формате видеоконференции. Глава региона выступит перед президентом с докладом. В пресс-службе правительства Новосибирской области попросили уточнять информацию в администрации президента.
В статусе главы НСО Андрей Травников впервые встретился с президентом РФ в 2018 году — тогда он еще был врио губернатора.