Демонтируют ли дороги к ЛДС и когда сдадут «Спортивную» — анализируем самое важное из пресс-конференции Травникова

Изначально «Спортивную» вместе с новым ЛДС строили к международному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в 2023 году. Однако в марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России мероприятия из-за спецоперации России на Украине. Тем не менее власти обещали сдать объекты в срок — в сентябре 2022 года.



Для строительства арены не жалели денег и создали специальное предприятие. Тем не менее стройка шла тяжело: сроки срывались, а строителям не платили зарплату. Здесь мы подробно рассказывали о всех проблемах площадки.

