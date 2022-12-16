Демонтируют ли дороги к ЛДС и когда сдадут «Спортивную» — анализируем самое важное из пресс-конференции Травникова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел итоговую пресс-конференцию для журналистов. На общение отвели час: за это время глава региона рассказал о проблемных стройках, переносе срока сдачи ЛДС, коммунальных авариях и многом другом — собрали все самое важное в одном тексте.
Крупные стройки
ЛДС и «Спортивная»
Официальную дату сдачи нового ЛДС и станции Спортивная перенесли на неопределенный срок. По словам Травникова, в декабре все работы должны завершить, проблема только в документации. При этом в декабре на стадионе пройдет закрытый матч без зрителей.
— Что касается текущего статуса — в декабре все основные работы будут выполнены. И будет подготовлен пакет документов. Возникли некоторые сложности с поставкой оборудования по безопасности. Из-за этого если и будем проводить мероприятия в декабре, то без зрителей. Все остальные работы будут закончены, — сказал Травников.
Изначально «Спортивную» вместе с новым ЛДС строили к международному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в 2023 году. Однако в марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России мероприятия из-за спецоперации России на Украине. Тем не менее власти обещали сдать объекты в срок — в сентябре 2022 года.
Для строительства арены не жалели денег и создали специальное предприятие. Тем не менее стройка шла тяжело: сроки срывались, а строителям не платили зарплату. Здесь мы подробно рассказывали о всех проблемах площадки.
«Спортивную» тоже не сдадут в срок из-за подготовки проектно-сметной документации. При этом работы должны закончить в январе.
Поликлиники
7 поликлиник в Новосибирской области строят по концессии. Частным партнером выступает «ВИС» — они же строят платный мост через Обь и склады для минобороны. Концессию на строительство поликлиник подписали ещё в 2018 году — тогда речь шла о 9 объектах. С тех пор сроки сдачи несколько раз сдвигались, а сумма концессии увеличивалась. В августе 2022 года в группе ВИС заявляли, что задержки строительства связаны с резким ростом цен на строительные материалы, к декабрю на четырех площадках работы всё еще велись на нулевом цикле.
На этой неделе прокурор Новосибирской области Александр Бучман потребовал, чтобы губернатор Новосибирской области тщательно следил за работой концессионеров, строящих школы, больницы и поликлиники.
На пресс-конференции губернатор признал срыв сроков по строительству поликлиник и связал это с «событиями весны» (что это за события, он не уточнил).
— Одна из причин — пандемия 2020 года. Наш партнер должен был выйти с проектной документацией, но изменились требования Минздрава, вышли дополнительные акты, которые ужесточили требования к объектам здравоохранения. Пришлось менять проект. Следующая причина — взлетела стоимость заемных средств в коммерческих банках, мы к тому моменту еще не успели законтрактовать строительство 4 поликлиник, но контрактоваться под 20–24% годовых — безумие, — отметил Андрей Травников.
По словам Травникова, нашлись приемлемые условия финансирования, поэтому проект возобновили, 3 поликлиники введут в 2023 году, а четыре построят в 2024 году.
— Спокойно работаем, невзирая на пандемийные сложности, санкционные ограничения, ни на шипения злопыхателей. Объекты будут построены, — добавил губернатор.
Онкоцентр
О строительстве нового современного онкоцентра со своей поликлиникой областные власти заявили в 2019 году. В действующих больницах онкобольным не хватало мест. Строительство должно было начаться в 2021 году, но этого не случилось. На пресс-конференции Травников сказал, что даты реализации до сих пор неизвестны.
— По срокам пока нет информации. Строительство онкоцентра с повестки не снимается. В наш адрес направлена частная инициатива на концессию по строительству онкоцентра, — объяснил губернатор.
Политика
Среди обсуждаемых тем были и политические. Например, губернатор сказал, что допускает отмену прямых выборов мэра в Новосибирске.
— Я отношусь к отмене выборов мэра, как к возможному [событию]. Никаких препятствий не вижу, — ответил на вопрос НГС Андрей Травников.
Сейчас Новосибирск — один из 6 региональных центров в стране, где пока еще действуют прямые выборы мэра. По информации новосибирских политиков и депутатов пока вопрос об отмене выборов в городе не стоит. Более того, представители власти не поддерживают эту идею, как и горожане.
Андрей Травников высказался и о губернаторских выборах — сказал, что уже определился, будет участвовать или нет, но озвучивать решение не стал.
Журналисты также спросили губернатора о новых санкциях, которые против него ввели США. Травников ответил, что у него нет иностранных активов, поэтому попадание санкционный список для него ничего не значит.
— Лишить меня того, чего у меня нет, невозможно. Обидно за коллег. Госдеп США уже не успевает писать бумаги, только 29 губернаторов вошли в этот список, хотя я знаю, что все мои коллеги из других регионов активно помогают российской армии, — ответил губернатор.
Дороги
Дорога к ЛДС
Из-за уголовного дела главы «МЕТРО МиРа» Александра Мысика дороги к новому ЛДС введут во временном режиме. В ноябре Мысика обвинили в добыче песка для дороги к ЛДС из Оби. По версии следствия, такой песок не соответствует нормативам. Сейчас развязка проходит дополнительную экспертизу.
— Пока различные правоохранительные и надзорные органы разбираются, дороги будут эксплуатироваться по временной схеме. Они фактически эксплуатировались все эти 2 года, по ним шло интенсивное движение тяжеловесного транспорта, двигалась дорожная техника. Некоторые из этих дорог уже пережили 2 весны. Поэтому у меня опасений по поводу надежности дорог нет, — сообщил Андрей Травников.
Он добавил, что сомневается, что после 2 лет эксплуатации кто-то будет разбирать и демонтировать дороги.
Восточный обход и Южный транзит
Были и хорошие новости: первый этап Восточного обхода в Новосибирске могут сдать раньше срока. При этом строительство Южного транзита было решено отложить.
— По Восточному обходу появился определенный оптимизм. По контракту в 2024 году должен завершиться первый этап — достройка всего, что в свое время не достроили. Подрядчики сообщили, что могут сделать всё даже к концу 2023 года. Принципиально решен вопрос по обеспечению финансирования этого объекта — первого и второго этапа, — сказал губернатор.
По Южному транзиту был подготовлен конкурс на проектирование, но его отменили. Губернатор объяснил отмену «нестабильностью, связанной и с геополитикой», и с тем, что не все проектные и подрядные организации справляются с объемом работ. Вернуться к вопросу решили в 1 квартале следующего года.
Работы на Восточном обходе не раз останавливались. Это амбициозный проект строительства дороги, связывающей три крупные трассы города и обеспечивающей выезд из Новосибирска, минуя загруженные магистрали. Кроме того, это транзит между центральной частью страны и Дальневосточным регионом.
Деньги
Губернатор также прокомментировал дефицитный бюджет области на следующий год. Вчера депутаты Заксобрания приняли бюджет на 2022 год с дефицитом 45,3 миллиарда.
— В течение года при исполнении бюджета мы выходим на поправки. Впервые за многие годы мы сразу при принятии бюджета все заложили: на железнодорожную деятельность, на замену коммунальных сетей, на подготовку школ, детских лагерей. Дефицит технический, он обеспечен источниками, в основном это остатки. Понимаем, что доходы этого года мы не успеем освоить. Эти переходящие доходы 2022 года позволят перекрыть дефицит 2023 года, — объяснил Андрей Травников.
Андрей Травников отметил, что Новосибирская область входит в число регионов, которые растут по собственным доходам, за 9 месяцев доход бюджета по сравнению с аналогичным периодом вырос на 30%. По мнению губернатора, область будет стараться развиваться быстрее, чем другие регионы.
Мы следили за пресс-конференцией губернатора в нашей онлайн-трансляции.