Что новосибирцы думают об отмене выборов мэра? Изучаем результаты опроса и комментарии

— Все партии: ЕР, КПРФ и прочая массовка против отмены выборов мэра, пока команда «фас» из Москвы не подана. А там начнут в полете переобуваться, — выражает свое мнение Sectoid.



Читатель с именем Nave настроен еще более пессимистично:

— Сегодня... всё это абсолютно неважно. Никаких демократических выборов нет уже очень давно. О население просто вытирают ноги. Но будем справедливы: населению нравится, — пишет пользователь.



— А чем наши двое отличаются друг от друга? — рассуждает человек под ником Владимио. — Одного народ выбрал, уставший от тологорщины, другого аж сам назначил. И что? Два сапога пара, оба — ни рыба ни мясо. Одного крайним сделали за все предыдущие провалы. Он не успевает уже просто отвечать за бесконечные аварии, разбитые дороги, проданные земли. Другой ничего не умеет, кроме как награждать и на торжественных собраниях выступать. Взять хотя бы последнюю аварию в Искитиме. За 7 дней ни одного «короля г...на и пара» из области не нашлось, чтобы обычные трубы починить.