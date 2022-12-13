Что новосибирцы думают об отмене выборов мэра? Изучаем результаты опроса и комментарии

Утром 13 декабря у нас на сайте вышел текст о возможной отмене выборов мэра в Новосибирске. В конце материала мы провели опрос, чтобы узнать, что читатели думают об этом. Публикуем результаты.
К вечеру 13 декабря в опросе приняло участие 1567 человек. 72% из них не поддержали отмену прямых выборов мэра, 17% выступили за отмену голосования, еще 12% опрошенных заявили, что им всё равно.
Материал собрал 200 комментариев и стал самым обсуждаемым текстом на сайте за день. Позиции читателей можно разделить на две группы: те, кому всё равно, и те, кто против отмены выборов. Мы собрали 10 мнений наших читателей по этому вопросу.
— Да, давайте везде отменим выборы, пусть они друга назначают, и всё, чего уже. И депутатство передается по наследству... — иронизирует читатель под ником Рэй Донован.
— Все партии: ЕР, КПРФ и прочая массовка против отмены выборов мэра, пока команда «фас» из Москвы не подана. А там начнут в полете переобуваться, — выражает свое мнение Sectoid.
Читатель с именем Nave настроен еще более пессимистично:
— Сегодня... всё это абсолютно неважно. Никаких демократических выборов нет уже очень давно. О население просто вытирают ноги. Но будем справедливы: населению нравится, — пишет пользователь.
— А чем наши двое отличаются друг от друга? — рассуждает человек под ником Владимио. — Одного народ выбрал, уставший от тологорщины, другого аж сам назначил. И что? Два сапога пара, оба — ни рыба ни мясо. Одного крайним сделали за все предыдущие провалы. Он не успевает уже просто отвечать за бесконечные аварии, разбитые дороги, проданные земли. Другой ничего не умеет, кроме как награждать и на торжественных собраниях выступать. Взять хотя бы последнюю аварию в Искитиме. За 7 дней ни одного «короля г...на и пара» из области не нашлось, чтобы обычные трубы починить.
Пользователь prepod предлагает компромисс.
— Было бы разумно оставить выборность мэра, но разработать достаточно ясный закон об отзыве любого избранного чиновника: хоть мэра, хоть депутата, — пишет он.
— Толку от таких выборов, когда результаты вертят как хотят. Да и выбранный мэр — не гарантия его заботы о развитии города в интересах жителей. После выборов все выбранные, в том числе и мэр, не зависят от мнения избирателей и делают что хотят. Я за выборы, но честные и прозрачные. И за ответственность выбранных перед избирателями, — пишет АлексХ.
Читатель с ником Джиннн! просто хочет, чтобы всё наладилось.
— Я за то, чтобы тут было хорошо! Неважно, выберут ли мэра или его назначат! «Новосибирск является 3-м городом страны» — блин, это насмешка над нами. Чем они там измеряют, я не знаю, но по уровню инвестиций в инфраструктуру и промышленность мы явно где-то внизу, — пишет пользователь.
Человек под ником Гость считает, что назначение мэра депутатами может повлечь лоббирование интересов.
— Вообще, удивляет назначение мэром какого-то человека. Он что, окончил с отличием курсы управления городом? И в чем-то лучше всех разбирается, как развивать город? Составил проект и защитил его? Стоит вообще убрать привязки к партиям. Нужен просто хороший хозяйственник, — уверен читатель Владимир.
Пользователь с ником 5647813 подчеркивает, что для развития города нужно и финансирование.
— Нужно, чтобы деньги распределялись справедливо (равномерно) по всем регионам и городам страны. Нужно перенимать опыт руководства в других городах. Должны быть аудиторские проверки деятельности чиновников. А премия — зависеть от тех задач, с которыми мэр, по мнению горожан, успешно справился на своем посту. Оклад мэра или любого чиновника не должен превышать МРОТ. Никаких льгот и служебных машин, — жестко высказался читатель.
Последний раз мэра Новосибирска выбирали в 2019 году. Явка была низкой — проголосовали только 20,68% избирателей. За Анатолия Локтя отдали голос 50,25% проголосовавших, то есть всего 123 тысячи новосибирцев. Снижение явки мэр объяснил тем, что горожан всё устраивает, — по его мнению, если бы они были против, то обязательно бы пошли на выборы. НГС решил спросить прохожих в центре Новосибирска, почему они ходили или не ходили на выборы, — здесь можно почитать, что они отвечали.