Обнаружили еще порыв: в двух микрорайонах Искитима сутки нет отопления

В Искитиме под Новосибирском в микрорайонах Подгорный и Южный второй день нет отопления из-за коммунальной аварии. Как сообщили в администрации города, при запуске теплоносителя вчера обнаружили еще порыв.
В администрации города отметили, что порыв уже устранили, ситуация находится на контроле. Сейчас идет постепенная подача теплоносителя в систему.
Вчера в результате аварии на сетях без тепла остались 120 многоквартирных, 37 индивидуальных жилых домов, а также 3 школы, 5 детских садов, 3 поликлиники. После случившегося прокуратура и следователи начали проверку.
Также вчера в Дзержинском районе Новосибирска, в доме по адресу: улица Электрозаводский проезд, 12а, из-за прорыва трубы затопило пять квартир.