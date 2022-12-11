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Обнаружили еще порыв: в двух микрорайонах Искитима сутки нет отопления

В администрации города отметили, что новый порыв уже устранили

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Отопление отключили вчера, 10 декабря

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В Искитиме под Новосибирском в микрорайонах Подгорный и Южный второй день нет отопления из-за коммунальной аварии. Как сообщили в администрации города, при запуске теплоносителя вчера обнаружили еще порыв.

В администрации города отметили, что порыв уже устранили, ситуация находится на контроле. Сейчас идет постепенная подача теплоносителя в систему.

Вчера в результате аварии на сетях без тепла остались 120 многоквартирных, 37 индивидуальных жилых домов, а также 3 школы, 5 детских садов, 3 поликлиники. После случившегося прокуратура и следователи начали проверку.

Также вчера в Дзержинском районе Новосибирска, в доме по адресу: улица Электрозаводский проезд, 12а, из-за прорыва трубы затопило пять квартир.

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ИскитимКоммунальная аварияОтоплениеПрокуратура
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