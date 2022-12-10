Без тепла остались 168 зданий: крупная коммунальная авария произошла под Новосибирском

Коммунальная авария произошла сегодня, 10 декабря, в микрорайонах Подгорный и Южный города Искитима под Новосибирском.
— В результате аварии на сетях теплоснабжения без тепла остались 120 многоквартирных, 37 индивидуальных жилых домов, а также 3 школы, 5 детских садов, 3 поликлиники. В настоящий момент ведутся работы по устранению порывов на сетях теплоснабжения, порывы частично локализованы, производится замена участка сети теплоснабжения, подача теплоснабжения в 32 частных домах возобновлена, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Прокуратура начала проверку инцидента. Искитимский межрайонный прокурор выехал на место аварии.
В Новосибирске с 5 декабря больше ста домов отключают от теплоснабжения. «Сибирская генерирующая компания» начала сразу три ремонта на теплотрассах. В том числе СГК начала ремонтировать площадь возле ДК «Металлург», которую заволокло паром несколько дней назад. Ремонт не начинали из-за морозов и выходных.