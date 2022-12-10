СЕЙЧАС -18°С
Пробки 4/10
usd 62.38
eur 65.84
Тема дняВзрыв в гаражах
Все новости
Все новости

Без тепла остались 168 зданий: крупная коммунальная авария произошла под Новосибирском

Сейчас ведутся работы на теплотрассе

474

Прокуратура начала проверку инцидента

Поделиться

Коммунальная авария произошла сегодня, 10 декабря, в микрорайонах Подгорный и Южный города Искитима под Новосибирском.

— В результате аварии на сетях теплоснабжения без тепла остались 120 многоквартирных, 37 индивидуальных жилых домов, а также 3 школы, 5 детских садов, 3 поликлиники. В настоящий момент ведутся работы по устранению порывов на сетях теплоснабжения, порывы частично локализованы, производится замена участка сети теплоснабжения, подача теплоснабжения в 32 частных домах возобновлена, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура начала проверку инцидента. Искитимский межрайонный прокурор выехал на место аварии.

В Новосибирске с 5 декабря больше ста домов отключают от теплоснабжения. «Сибирская генерирующая компания» начала сразу три ремонта на теплотрассах. В том числе СГК начала ремонтировать площадь возле ДК «Металлург», которую заволокло паром несколько дней назад. Ремонт не начинали из-за морозов и выходных.

По теме

ИскитимОтключение теплаОтоплениеПрорыв теплотрассы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter