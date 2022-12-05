Больше ста домов отключили от отопления и горячей воды в Новосибирске

В Новосибирске с 5 декабря больше ста домов отключают от теплоснабжения. «Сибирская генерирующая компания» начала сразу три ремонта на теплотрассах. В том числе СГК начала ремонтировать площадь возле ДК «Металлург», которую заволокло паром несколько дней назад. Ремонт не начинали из-за морозов и выходных.
Как сообщили в пресс-службе СГК, с 10:00 будут устранять дефект на пересечении улиц Котовского и Ватутина. В этом районе 46 домов отключат от тепла. При этом дома, получающие ресурс от ТЭЦ-2, могут быть на пониженных параметрах теплоснабжения.
— Также с 10:00 начнем устранять другой крупный дефект — на трубопроводе по улице Комсомольской. Здесь в секторе отключения — 55 жилых домов. Также микрорайон Бугринская роща может почувствовать снижение параметров теплоснабжения, — рассказали в пресс-службе СГК.
Работы собираются завершить к 02:00 6 декабря, после этого теплоснабжение восстановят.
— В правобережье из-за срочных работ на трубопроводе по Фабричной с утра 5 декабря будет отключено теплоснабжение 32 жилых домов, — рассказали в пресс-службе СГК.
Третий ремонт планируют закончить в 22:00 5 декабря.
В субботу, 3 декабря, в Первомайском районе Новосибирска 24 жилых дома и 2 детских учреждения остались без тепла и горячей воды из-за утечки на трубопроводе.