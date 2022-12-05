Больше ста домов отключили от отопления и горячей воды в Новосибирске

В Новосибирске с 5 декабря больше ста домов отключают от теплоснабжения. «Сибирская генерирующая компания» начала сразу три ремонта на теплотрассах. В том числе СГК начала ремонтировать площадь возле ДК «Металлург», которую заволокло паром несколько дней назад. Ремонт не начинали из-за морозов и выходных.