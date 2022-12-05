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Больше ста домов отключили от отопления и горячей воды в Новосибирске

Сразу три ремонта на теплотрассах начали в городе

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Читатели НГС несколько дней жаловались на пар у ДК «Металлург»

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В Новосибирске с 5 декабря больше ста домов отключают от теплоснабжения. «Сибирская генерирующая компания» начала сразу три ремонта на теплотрассах. В том числе СГК начала ремонтировать площадь возле ДК «Металлург», которую заволокло паром несколько дней назад. Ремонт не начинали из-за морозов и выходных.

Как сообщили в пресс-службе СГК, с 10:00 будут устранять дефект на пересечении улиц Котовского и Ватутина. В этом районе 46 домов отключат от тепла. При этом дома, получающие ресурс от ТЭЦ-2, могут быть на пониженных параметрах теплоснабжения.

— Также с 10:00 начнем устранять другой крупный дефект — на трубопроводе по улице Комсомольской. Здесь в секторе отключения — 55 жилых домов. Также микрорайон Бугринская роща может почувствовать снижение параметров теплоснабжения, — рассказали в пресс-службе СГК.

Работы собираются завершить к 02:00 6 декабря, после этого теплоснабжение восстановят.

— В правобережье из-за срочных работ на трубопроводе по Фабричной с утра 5 декабря будет отключено теплоснабжение 32 жилых домов, — рассказали в пресс-службе СГК.

Третий ремонт планируют закончить в 22:00 5 декабря.

В субботу, 3 декабря, в Первомайском районе Новосибирска 24 жилых дома и 2 детских учреждения остались без тепла и горячей воды из-за утечки на трубопроводе.

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СГКТеплотрассыРемонт
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