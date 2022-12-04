СЕЙЧАС -17°С
Пробки 3/10
usd 61.77
eur 64.99
Тема дняВ Академгородке выбрали «Мисс НГУ»
Все новости
Все новости

«Беда с теплотрассой»: почему продолжает «парить» площадь у ДК «Металлург» и что помешало ремонту

СГК собирались начать ремонт в пятницу

4

Пар идет уже несколько дней

Поделиться

В Новосибирске ремонт теплотрассы у ДК «Металлургов» перенесли из-за морозов и выходных. Площадь у ДК все еще в пару из-за теплотрассы.

— Беда с теплотрассой. Работников рядом не видели, — рассказал читатель НГС.

В пятницу в СГК сообщили, что ремонт начнут в тот же день. Как уточнили сегодня, 4 декабря, в пресс-службе компании, было обнаружено два повреждения — в Центральном тепловом пункте и на трубопроводе. В ЦТП ремонт закончили.

— Дефект на трубопроводе по улице Ватутина находится на контроле, устранять будем в понедельник. Если есть технологическая возможность дождаться повышения температуры, стараемся отложить устранение, чтобы не отключать ресурс в морозы без крайней необходимости, даже на несколько часов. Кроме того, в рабочие дни меньше людей находятся в домах, соответственно отключение доставит меньше неудобств, — объяснили в пресс-службе СГК.

В СГК добавили, что работники управляющих компаний должны быть на местах, и следить за системами отопления.

Вечером 3 декабря автодорогу в Новосибирске залило водой. Как сообщил НГС очевидец, потоп из горячей воды замечен у дома по улице Моторная, 55 на безымянном проезде возле Димитровского моста.

По теме

СГКПарТеплотрасса
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ0
Гость
Что я смогу, если авторизуюсь?

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2