«Беда с теплотрассой»: почему продолжает «парить» площадь у ДК «Металлург» и что помешало ремонту

В Новосибирске ремонт теплотрассы у ДК «Металлургов» перенесли из-за морозов и выходных. Площадь у ДК все еще в пару из-за теплотрассы.
— Беда с теплотрассой. Работников рядом не видели, — рассказал читатель НГС.
В пятницу в СГК сообщили, что ремонт начнут в тот же день. Как уточнили сегодня, 4 декабря, в пресс-службе компании, было обнаружено два повреждения — в Центральном тепловом пункте и на трубопроводе. В ЦТП ремонт закончили.
— Дефект на трубопроводе по улице Ватутина находится на контроле, устранять будем в понедельник. Если есть технологическая возможность дождаться повышения температуры, стараемся отложить устранение, чтобы не отключать ресурс в морозы без крайней необходимости, даже на несколько часов. Кроме того, в рабочие дни меньше людей находятся в домах, соответственно отключение доставит меньше неудобств, — объяснили в пресс-службе СГК.
В СГК добавили, что работники управляющих компаний должны быть на местах, и следить за системами отопления.
Вечером 3 декабря автодорогу в Новосибирске залило водой. Как сообщил НГС очевидец, потоп из горячей воды замечен у дома по улице Моторная, 55 на безымянном проезде возле Димитровского моста.