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Проезд возле Димитровского моста залило водой — видео с поднимающимся паром

Инцидент произошел вблизи улицы Ясный Берег в Новосибирске

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Инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска

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Вечером 3 декабря автодорогу в Новосибирске залило водой. Как сообщил НГС очевидец, потоп из горячей воды замечен у дома по улице Моторная, 55 на безымянном проезде возле Димитровского моста. Публикуем видео с места происшествия.

— Проезжая часть залита водой, машины сбрасывают скорость, потихоньку пробираются, потому что вода парит и плохо видно дорогу. Коммунальщиков не видно, место порыва тоже, — сообщил Павел.

Информация о происшествии сообщается в 2ГИС

Информация о происшествии сообщается в 2ГИС

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Информация о происшествии также сообщается в сервисе 2ГИС. Из-за потопа дорога окрасилась в желтый цвет. Движение транспорта затруднено.

НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать ситуацию.

3 декабря в Новосибирске 24 жилых дома и 2 детских учреждения остались без тепла и горячей воды из-за утечки на трубопроводе. Прокуратура организовала проверку.

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