Проезд возле Димитровского моста залило водой — видео с поднимающимся паром

Вечером 3 декабря автодорогу в Новосибирске залило водой. Как сообщил НГС очевидец, потоп из горячей воды замечен у дома по улице Моторная, 55 на безымянном проезде возле Димитровского моста. Публикуем видео с места происшествия.
— Проезжая часть залита водой, машины сбрасывают скорость, потихоньку пробираются, потому что вода парит и плохо видно дорогу. Коммунальщиков не видно, место порыва тоже, — сообщил Павел.
Информация о происшествии также сообщается в сервисе 2ГИС. Из-за потопа дорога окрасилась в желтый цвет. Движение транспорта затруднено.
НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать ситуацию.
3 декабря в Новосибирске 24 жилых дома и 2 детских учреждения остались без тепла и горячей воды из-за утечки на трубопроводе. Прокуратура организовала проверку.