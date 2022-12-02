Улицы возле ДК «Металлург» заволокло паром из люков — видео с места аварии на теплотрассе

В Новосибирске площадь возле ДК «Металлург» заволокло паром из люков. По словам местных жителей, такое происходит не первый день.
— Ежедневно парит из всех люков. Видимость плохая как для людей, так и для машин, абсолютно небезопасно! — рассказал читатель НГС.
Как рассказали в СГК, специалисты о повреждении знают и сегодня собираются приступить к ремонту.
— Повреждение находится на контроле — сегодня приступаем к ремонту. Дефект возник на трубопроводе на перекрестке улиц Ватутина и Котовского, а также в ЦТП по улице Ватутина, 4/1. Вода стекает по каналу, идет парение, — рассказали в пресс-службе СГК.
Как уточнили в СГК, сегодня на несколько часов будут от тепла отключены шесть жилых домов.
В Новосибирске на улице Ключ-Камышенское Плато в районе дома