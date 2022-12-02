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Улицы возле ДК «Металлург» заволокло паром из люков — видео с места аварии на теплотрассе

СГК сегодня приступит к ремонту повреждения

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Из-за пара ухудшилась видимость

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В Новосибирске площадь возле ДК «Металлург» заволокло паром из люков. По словам местных жителей, такое происходит не первый день.

— Ежедневно парит из всех люков. Видимость плохая как для людей, так и для машин, абсолютно небезопасно! — рассказал читатель НГС.

Как рассказали в СГК, специалисты о повреждении знают и сегодня собираются приступить к ремонту.

— Повреждение находится на контроле — сегодня приступаем к ремонту. Дефект возник на трубопроводе на перекрестке улиц Ватутина и Котовского, а также в ЦТП по улице Ватутина, 4/1. Вода стекает по каналу, идет парение, — рассказали в пресс-службе СГК.

Как уточнили в СГК, сегодня на несколько часов будут от тепла отключены шесть жилых домов.

В Новосибирске на улице Ключ-Камышенское Плато в районе дома № 84а прорвало трубу с горячей водой. На ночь без горячего водоснабжения остались 45 жилых домов и 3 детских сада.

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