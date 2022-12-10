Следователи начали проверку из-за крупной коммунальной аварии в Искитиме под Новосибирском. Прорыв теплотрассы произошел сегодня, 10 декабря, в микрорайонах Подгорный и Южный города.
В результате аварии на сетях теплоснабжения без тепла остались 120 многоквартирных, 37 индивидуальных жилых домов, а также 3 школы, 5 детских садов, 3 поликлиники. Объекты в течение дня начали постепенно подключать к теплу. Но 17 тысяч человек были без отопления долгое время.
— По данному факту организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, опрошены местные жители, должностные лица органов местного самоуправления, истребована и изучена соответствующая техническая и иная документация, проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Ситуация также находится на контроле прокуратуры.
В Новосибирске с 5 декабря больше ста домов отключают от теплоснабжения. «Сибирская генерирующая компания» начала сразу три ремонта на теплотрассах.