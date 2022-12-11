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Пять квартир затопило кипятком из-за прорыва отопления в Новосибирске

В квартирах с потолка бежала горячая вода

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В ЖЭУ ситуацию не прокомментировали

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В Дзержинском районе Новосибирска, в доме по адресу улица Электрозаводский проезд, 12а, из-за прорыва трубы затопило пять квартир из-за прорыва отопления. Об этом сообщили подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказал подписчик паблика, из-за прорыва трубы в нескольких квартирах протек потолок. На кадрах видно, что из-за прорыва обрушился потолок. По словам подписчицы, сейчас поломки устранены.

— Жители здания на протяжении часа звонили во все службы города, но так никто и не откликнулся, пока не приехала заместитель главы администрации Марина Анатольевна. После нее пришли слесари из ЖЭУ, но без ключей и инструментов, — сообщили в паблике «АСТ-54».

Из-за прорыва в одной из квартир обрушился потолок

Из-за прорыва в одной из квартир обрушился потолок

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На карте отключения систем жизнеобеспечения аварий нет. На момент публикации в диспетчерской сообщили, что ситуацию могут прокомментировать только в рабочий день.

Вчера следователи начали проверку из-за крупной коммунальной аварии в Искитиме. Из-за прорыва теплотрассы без тепла остались 17 тысяч человек.

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