Пять квартир затопило кипятком из-за прорыва отопления в Новосибирске

На карте отключения систем жизнеобеспечения аварий нет. На момент публикации в диспетчерской сообщили, что ситуацию могут прокомментировать только в рабочий день.



Вчера следователи начали проверку из-за крупной коммунальной аварии в Искитиме. Из-за прорыва теплотрассы без тепла остались 17 тысяч человек.

