Пять квартир затопило кипятком из-за прорыва отопления в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска, в доме по адресу улица Электрозаводский проезд, 12а, из-за прорыва трубы затопило пять квартир из-за прорыва отопления. Об этом сообщили подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Как рассказал подписчик паблика, из-за прорыва трубы в нескольких квартирах протек потолок. На кадрах видно, что из-за прорыва обрушился потолок. По словам подписчицы, сейчас поломки устранены.
— Жители здания на протяжении часа звонили во все службы города, но так никто и не откликнулся, пока не приехала заместитель главы администрации Марина Анатольевна. После нее пришли слесари из ЖЭУ, но без ключей и инструментов, — сообщили в паблике «АСТ-54».
На карте отключения систем жизнеобеспечения аварий нет. На момент публикации в диспетчерской сообщили, что ситуацию могут прокомментировать только в рабочий день.
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