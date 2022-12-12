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«Из-за гидроудара несколько прорывов»: что происходит под Новосибирском после крупной коммунальной аварии

В Искитиме котельная работает на пределе

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Прокуратура контролирует ситуацию в Искитиме, следователи начали свою проверку

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12 декабря министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов назвал предварительную причину аварии на теплосетях в Искитиме. Без тепла почти на сутки оставались 165 зданий в микрорайонах Подгорный и Южный города Искитима.

— В результате гидроудара 10 декабря в час ночи образовались многочисленные порывы на теплосетях. Отключение тепла — 157 многоквартирных домов, 5 детских садов, 3 школы. Система 11 декабря в 21:00 поставлена на циркуляцию. Сейчас ведется поиск оставшихся утечек и устранение дефектов, — сообщил министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов во время оперативного совещания в правительстве НСО.

При этом глава Искитима Сергей Завражин сообщил, что говорить о причинах еще рано.

— Причины возникновения пока не понятны. С заводом есть разногласия. Последствия аварии полностью не устранены. Котельная работает на пределе. Систему поддерживаем, чтобы ее не разморозить. Ликвидируем утечки. Более чем за сутки было четыре места утечки ликвидировано. Сейчас еще два места нашли. Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме. Пока сил своих достаточно, — сказал чиновник.

Губернатор в свою очередь подчеркнул, что такая авария не могла произойти без системного воздействия.

— Проведите расследование. Я склоняюсь к версии, которую назвал министр, — не может одновременно на всей протяженности трасс сразу возникнуть ни с того ни с сего несколько повреждений. Было какое-то системное воздействие, — уверен Андрей Травников.

Следователи на выходных начали проверку из-за этой коммунальной аварии. Ситуация также находится на контроле прокуратуры.

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