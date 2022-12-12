«Из-за гидроудара несколько прорывов»: что происходит под Новосибирском после крупной коммунальной аварии

— Проведите расследование. Я склоняюсь к версии, которую назвал министр, — не может одновременно на всей протяженности трасс сразу возникнуть ни с того ни с сего несколько повреждений. Было какое-то системное воздействие, — уверен Андрей Травников.

Следователи на выходных начали проверку из-за этой коммунальной аварии. Ситуация также находится на контроле прокуратуры.