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«Грунт должен пройти повторную экспертизу»: что будет с дорогами ЛДС, из-за которых завели дело на Мысика

Составлен новый график проверки стройки

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По развязкам сейчас открыто движение для спецтехники

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Развязки к новому ЛДС в Новосибирске должны пройти повторную экспертизу по грунту. Об этом сообщил начальник инспекции государственного строительного надзора НСО Алексей Нечунаев сегодня, 6 декабря, во время пресс-конференции в ТАСС.

— Дороги к ЛДС — наши объекты надзора. Они еще в надзоре находятся, проверки проводятся, — объяснил Алексей Нечунаев. — Программа проверок продлена по инициативе застройщика. Это допускается законодательством.

Составлен новый график проверок.

— Мы их продлили. Есть неисполнение предписания, застройщиком ведется работа по его устранению. Остается невыполненным предписание по грунту, который в дороге, по коэффициенту фильтрации. Грунт является тем материалом, который должен пройти повторную экспертизу, если меняется коэффициент, — добавил эксперт.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, когда будет проведена экспертиза.

В Новосибирске было заведено уголовное дело на руководителя муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Его арестовали по подозрению в нанесении многомиллионного ущерба при строительстве развязок к ЛДС. По версии следствия он дал указание добывать песок из Оби, который не соответствовал нормативам. Мы проверили те самые дороги возле ледового дворца — не развалились ли они уже и действительно ли их придется ломать.

Все подробности громкого уголовного дела можно прочитать здесь.

ЛДССтроительствоАлександр МысикДороги к ЛДС
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