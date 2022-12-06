«Грунт должен пройти повторную экспертизу»: что будет с дорогами ЛДС, из-за которых завели дело на Мысика

Развязки к новому ЛДС в Новосибирске должны пройти повторную экспертизу по грунту. Об этом сообщил начальник инспекции государственного строительного надзора НСО Алексей Нечунаев сегодня, 6 декабря, во время пресс-конференции в ТАСС.
— Дороги к ЛДС — наши объекты надзора. Они еще в надзоре находятся, проверки проводятся, — объяснил Алексей Нечунаев. — Программа проверок продлена по инициативе застройщика. Это допускается законодательством.
Составлен новый график проверок.
— Мы их продлили. Есть неисполнение предписания, застройщиком ведется работа по его устранению. Остается невыполненным предписание по грунту, который в дороге, по коэффициенту фильтрации. Грунт является тем материалом, который должен пройти повторную экспертизу, если меняется коэффициент, — добавил эксперт.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, когда будет проведена экспертиза.
В Новосибирске было заведено уголовное дело на руководителя муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Его арестовали по подозрению в нанесении многомиллионного ущерба при строительстве развязок к ЛДС. По версии следствия он дал указание добывать песок из Оби, который не соответствовал нормативам. Мы проверили те самые дороги возле ледового дворца — не развалились ли они уже и действительно ли их придется ломать.
Все подробности громкого уголовного дела можно прочитать здесь.