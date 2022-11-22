Показываем дороги возле ЛДС — что с ними сейчас и нужно ли их перестраивать из-за уголовного дела

— Для того чтобы дать ответ на вопрос, влияет ли на безопасность и надёжность замена материала, надо понять, а какие требования предъявляются к тем или иным конструктивным элементам сооружения и материалам, из которых они возводятся. Если мы говорим про насыпь под автомобильную дорогу, то в подавляющем большинстве случаев, если речь не идёт о дренирующей насыпи, к материалу не предъявляются какие-то исключительные требования и возводится она из ближайших возможных к разработке карьеров. Для рабочего слоя и дорожной одежды, безусловно, требования предъявляются и по фильтрации, степени пучинистости и морозостойкости и прочего, — отмечает координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.