Показываем дороги возле ЛДС — что с ними сейчас и нужно ли их перестраивать из-за уголовного дела

В Новосибирске активно обсуждают скандал с руководителем муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александром Мысиком, которого арестовали по подозрению в нанесении казне многомиллионного ущерба. Якобы при строительстве дорог к новому ЛДС он дал указание добывать песок из Оби, который не соответствовал нормативам. А значит уже построенные с использованием этого песка дороги не соответствуют требованиям безопасности и по логике вещей их надо переделывать. Мы решили проверить те самые дороги возле ледового дворца — не развалились ли они уже и действительно ли их придется ломать. Заодно посмотрим, насколько готовы объекты самого ЛДС и метро — подробнее в нашем фотообзоре.
Вот та самая дорожная развязка возле ЛДС, которая состоит из нескольких участков. Спуск с дамбы Коммунального моста при движении из центра с правым поворотом, дорога вдоль дамбы, разворот под мостом, дорога вдоль эстакады метро, объезд ЛДС, подъем на ул. Немировича-Данченко.
При первом беглом взгляде мы видим, что дороги — как дороги, ничего не развалилось, не рассыпалось. Впрочем, мы не эксперты и неизвестно, как эти объекты поведут себя через определенный отрезок времени: вдруг и правда «дефективный» песок провалится сквозь землю, или что там еще.
Ну а пока мы наблюдаем последние ремонтные работы на объектах. Это участок после съезда с моста в сторону пляжа, тут уже существует рабочее движение для строительной техники.
Устанавливаются светофоры, дорожные знаки, идет наладка системы уличного освещения. Сама проезжая часть целая, без провалов и трещин.
Далее у нас разворот под Коммунальным мостом. Дорога по 2 полосы в каждую сторону, разделенные газоном по центру, там же по центру стоят столбы освещения.
Движемся вдоль эстакады метро, слева построена большая площадка для парковки машин. Такая же площадка есть и справа, под эстакадой. На вид всё почти готово.
Поворачиваем к главному объекту, ЛДС, который обещали сдать уже в декабре. Со стороны метро строительных работ не наблюдается, даже благоустройство проведено, елочки посажены.
А с другой стороны еще стоит строительный забор, работает техника, видны бытовки, штабеля стройматериалов. Нельзя сказать, что тут «еще конь не валялся», но к декабрю надо бы поторопиться.
Идут работы и на станции метро «Спортивная» — рабочие отделывают фасад и входную группу. Видимо, здесь строительство идет уже к концу.
Возвращаясь к злополучному песку — мы задались важным вопросом. Если песок плохой и дороги не соответствуют нормам безопасности, их следует полностью разломать, засыпать новый песок и строить
— Пока комментарии здесь преждевременны. Одно могу сказать: идут следственные действия. Каковы будут выводы следствия, время покажет. Думаю, что они проинформируют всех, — технично ускользнул мэр.
Но неужели и правда придется всё сносить? Вот что говорят строительные эксперты.
— Для того чтобы дать ответ на вопрос, влияет ли на безопасность и надёжность замена материала, надо понять, а какие требования предъявляются к тем или иным конструктивным элементам сооружения и материалам, из которых они возводятся. Если мы говорим про насыпь под автомобильную дорогу, то в подавляющем большинстве случаев, если речь не идёт о дренирующей насыпи, к материалу не предъявляются
Таким образом, записывать эти дороги в небезопасные пока еще рановато. Нужна экспертиза, причем масштабная — и самого проекта, и всех стройматериалов, и дорожного покрытия, и технологии производства работ. А разломать, как говорится, «мы завсегда успеем».
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