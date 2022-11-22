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Дело МысикаОбзор

Показываем дороги возле ЛДС — что с ними сейчас и нужно ли их перестраивать из-за уголовного дела

Мы решили проверить дорожную развязку, песок для которой брали из Оби

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Будущий ЛДС

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В Новосибирске активно обсуждают скандал с руководителем муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александром Мысиком, которого арестовали по подозрению в нанесении казне многомиллионного ущерба. Якобы при строительстве дорог к новому ЛДС он дал указание добывать песок из Оби, который не соответствовал нормативам. А значит уже построенные с использованием этого песка дороги не соответствуют требованиям безопасности и по логике вещей их надо переделывать. Мы решили проверить те самые дороги возле ледового дворца — не развалились ли они уже и действительно ли их придется ломать. Заодно посмотрим, насколько готовы объекты самого ЛДС и метро — подробнее в нашем фотообзоре.

Развязка у стадиона

Развязка у стадиона

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Вот та самая дорожная развязка возле ЛДС, которая состоит из нескольких участков. Спуск с дамбы Коммунального моста при движении из центра с правым поворотом, дорога вдоль дамбы, разворот под мостом, дорога вдоль эстакады метро, объезд ЛДС, подъем на ул. Немировича-Данченко.

Участок вдоль Коммунального моста

Участок вдоль Коммунального моста

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При первом беглом взгляде мы видим, что дороги — как дороги, ничего не развалилось, не рассыпалось. Впрочем, мы не эксперты и неизвестно, как эти объекты поведут себя через определенный отрезок времени: вдруг и правда «дефективный» песок провалится сквозь землю, или что там еще.

Открыто движение для спецтехники

Открыто движение для спецтехники

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Ну а пока мы наблюдаем последние ремонтные работы на объектах. Это участок после съезда с моста в сторону пляжа, тут уже существует рабочее движение для строительной техники.

Дорога целая и ровная

Дорога целая и ровная

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Устанавливаются светофоры, дорожные знаки, идет наладка системы уличного освещения. Сама проезжая часть целая, без провалов и трещин.

Разворот под мостом

Разворот под мостом

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Далее у нас разворот под Коммунальным мостом. Дорога по 2 полосы в каждую сторону, разделенные газоном по центру, там же по центру стоят столбы освещения.

Участок вдоль эстакады метро

Участок вдоль эстакады метро

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Движемся вдоль эстакады метро, слева построена большая площадка для парковки машин. Такая же площадка есть и справа, под эстакадой. На вид всё почти готово.

Тут ЛДС готов

Тут ЛДС готов

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Поворачиваем к главному объекту, ЛДС, который обещали сдать уже в декабре. Со стороны метро строительных работ не наблюдается, даже благоустройство проведено, елочки посажены.

А тут еще не готов

А тут еще не готов

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А с другой стороны еще стоит строительный забор, работает техника, видны бытовки, штабеля стройматериалов. Нельзя сказать, что тут «еще конь не валялся», но к декабрю надо бы поторопиться.

Отделка станции метро

Отделка станции метро

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Идут работы и на станции метро «Спортивная» — рабочие отделывают фасад и входную группу. Видимо, здесь строительство идет уже к концу.

Сносить или нет?

Сносить или нет?

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Возвращаясь к злополучному песку — мы задались важным вопросом. Если песок плохой и дороги не соответствуют нормам безопасности, их следует полностью разломать, засыпать новый песок и строить по-новому? То есть снести всё, что построено непосильным трудом? Этот вопрос мы задали мэру Новосибирска Анатолию Локтю, но он не смог ответить на него по существу, как и на другие вопросы по делу Мысика.

— Пока комментарии здесь преждевременны. Одно могу сказать: идут следственные действия. Каковы будут выводы следствия, время покажет. Думаю, что они проинформируют всех, — технично ускользнул мэр.

Но неужели и правда придется всё сносить? Вот что говорят строительные эксперты.

— Для того чтобы дать ответ на вопрос, влияет ли на безопасность и надёжность замена материала, надо понять, а какие требования предъявляются к тем или иным конструктивным элементам сооружения и материалам, из которых они возводятся. Если мы говорим про насыпь под автомобильную дорогу, то в подавляющем большинстве случаев, если речь не идёт о дренирующей насыпи, к материалу не предъявляются какие-то исключительные требования и возводится она из ближайших возможных к разработке карьеров. Для рабочего слоя и дорожной одежды, безусловно, требования предъявляются и по фильтрации, степени пучинистости и морозостойкости и прочего, — отмечает координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.

Таким образом, записывать эти дороги в небезопасные пока еще рановато. Нужна экспертиза, причем масштабная — и самого проекта, и всех стройматериалов, и дорожного покрытия, и технологии производства работ. А разломать, как говорится, «мы завсегда успеем».

Почитайте еще, как мэрия починила скандальную улицу Волочаевскую, где люди жаловались на трамваи и ямы.

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ЛДСРемонтДороги
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