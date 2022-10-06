Добили Волочаевскую. Мэрия починила скандальную улицу, где люди жаловались на трамваи и ямы. Стало ли хорошо?
Самое проблемное место поставили в план на следующий год
Продолжаем изучать результаты дорожно-строительного сезона в Новосибирске — сегодня у нас ремонт улицы Волочаевской, с которой было связано множество скандалов. Горожане, во-первых, жаловались на обособление трамвайных путей, что вызвало снижение пропускной способности улицы по автотранспорту. Во-вторых, люди были недовольны затянувшимися сроками ремонта, разрытыми тротуарами, сужениями дороги при ремонте ливневых колодцев. В итоге работы по этой улице перенеслись с прошлого сезона, и вот сейчас ее наконец привели в порядок.
В скандалы с улицей Волочаевской оказались втянуты и мэр Новосибирска, и министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Мэрия обвиняла в срыве сроков подрядчика — компанию «Новосибирскавтодор», которая даже была оштрафована на
— В прошлом году этот объект после капитального ремонта не был принят заказчиком. Комиссия выявила большое количество дефектов и несоответствий. Мною были даны поручения, которые подрядчик обязался выполнить в этом году за свой счет, — говорил мэр Анатолий Локоть по поводу ремонта улицы.
А министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский обвинял в срыве сроков обе стороны: и городские власти, и подрядчика.
— И заказчик намудрил с проектными решениями: у подрядчика есть целая папка переписок о приостановке работ и приостановке проектных решений. Ну и подрядчик, думаю, должен был быть более настойчивым и стараться объект заканчивать в срок.
Смета на ремонт улицы составила 125 миллионов рублей, контракт получило АО «Новосибирскавтодор». Это одна из крупнейших компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. По данным «Контур.Фокуса», штат компании — 2732 человека, выручка за прошлый год —
Что же мы получили в итоге? Вот проезжая часть: в целом покрытие ровное, изъянов нет, имеется разметка, всё выглядит нормально.
На участке от проспекта Дзержинского до улицы Сурикова вид только портят старые трамвайные рельсы с разбитым асфальтом.
От Сурикова идут рельсы поприличней: их заменили на новые и потратили на это отдельно
Все тротуары приведены в нормальное состояние — асфальт, бордюры. Ширина не слишком велика, но разойтись можно.
В некоторых местах еще не готовы стыки дорожного полотна на выездах с прилегающих территорий.
В одном месте доделывают покрытие тротуара, выставили конусы ограждения, но это локальный участок.
На автобусных остановках рабочие рисуют желтую разметку.
На Волочаевской очень много частного сектора и отдельных заездов во дворы домов. Все эти заезды сделаны с занижением уровня бордюрного камня.
Хорошее дорожное покрытие идет до самого Гусинобродского шоссе, но вот незадача — перед перекрестком образовался досадный провал в асфальте. Надо исправить.
Сегодня самое проблемное место на Волочаевской — пересечение с проспектом Дзержинского. Из-за разбитых трамвайных путей на перекрестке скорость машин снижена, снижена и пропускная способность. Регулярно в пробках стоит и сама Волочаевская в сторону проспекта, и проспект Дзержинского со стороны центра. Но есть хорошие новости: в 2023 году власти намерены составить проекты по реконструкции проспекта — соответственно, будут отремонтированы и рельсы.
Также речь идет о расширении проспекта и Каменского шоссе от Волочаевской до границы Новосибирска в районе села Каменка. Согласно государственной закупке, здесь пройдет «магистральная улица общегородского значения
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