Добили Волочаевскую. Мэрия починила скандальную улицу, где люди жаловались на трамваи и ямы. Стало ли хорошо?

В скандалы с улицей Волочаевской оказались втянуты и мэр Новосибирска, и министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Мэрия обвиняла в срыве сроков подрядчика — компанию «Новосибирскавтодор», которая даже была оштрафована на 4,3 миллиона рублей.

— В прошлом году этот объект после капитального ремонта не был принят заказчиком. Комиссия выявила большое количество дефектов и несоответствий. Мною были даны поручения, которые подрядчик обязался выполнить в этом году за свой счет, — говорил мэр Анатолий Локоть по поводу ремонта улицы.

