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Фоторепортаж

Добили Волочаевскую. Мэрия починила скандальную улицу, где люди жаловались на трамваи и ямы. Стало ли хорошо?

Самое проблемное место поставили в план на следующий год

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4 полосы движения

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Продолжаем изучать результаты дорожно-строительного сезона в Новосибирске — сегодня у нас ремонт улицы Волочаевской, с которой было связано множество скандалов. Горожане, во-первых, жаловались на обособление трамвайных путей, что вызвало снижение пропускной способности улицы по автотранспорту. Во-вторых, люди были недовольны затянувшимися сроками ремонта, разрытыми тротуарами, сужениями дороги при ремонте ливневых колодцев. В итоге работы по этой улице перенеслись с прошлого сезона, и вот сейчас ее наконец привели в порядок.

В скандалы с улицей Волочаевской оказались втянуты и мэр Новосибирска, и министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Мэрия обвиняла в срыве сроков подрядчика — компанию «Новосибирскавтодор», которая даже была оштрафована на 4,3 миллиона рублей.

— В прошлом году этот объект после капитального ремонта не был принят заказчиком. Комиссия выявила большое количество дефектов и несоответствий. Мною были даны поручения, которые подрядчик обязался выполнить в этом году за свой счет, — говорил мэр Анатолий Локоть по поводу ремонта улицы.

А министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский обвинял в срыве сроков обе стороны: и городские власти, и подрядчика.

— И заказчик намудрил с проектными решениями: у подрядчика есть целая папка переписок о приостановке работ и приостановке проектных решений. Ну и подрядчик, думаю, должен был быть более настойчивым и стараться объект заканчивать в срок.

Смета на ремонт улицы составила 125 миллионов рублей, контракт получило АО «Новосибирскавтодор». Это одна из крупнейших компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. По данным «Контур.Фокуса», штат компании — 2732 человека, выручка за прошлый год — 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона рублей. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.

Новое покрытие

Новое покрытие

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Что же мы получили в итоге? Вот проезжая часть: в целом покрытие ровное, изъянов нет, имеется разметка, всё выглядит нормально.

А рельсы старые

А рельсы старые

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На участке от проспекта Дзержинского до улицы Сурикова вид только портят старые трамвайные рельсы с разбитым асфальтом.

Тут рельсы заменили

Тут рельсы заменили

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От Сурикова идут рельсы поприличней: их заменили на новые и потратили на это отдельно 63 миллиона рублей вместе с работами по установке бордюрного камня для обособления путей.

Тротуары ровные

Тротуары ровные

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Все тротуары приведены в нормальное состояние — асфальт, бордюры. Ширина не слишком велика, но разойтись можно.

Стыки надо доделать

Стыки надо доделать

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В некоторых местах еще не готовы стыки дорожного полотна на выездах с прилегающих территорий.

Участок ремонта на тротуаре

Участок ремонта на тротуаре

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В одном месте доделывают покрытие тротуара, выставили конусы ограждения, но это локальный участок.

Разметка на остановке

Разметка на остановке

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На автобусных остановках рабочие рисуют желтую разметку.

Заезды во дворы домов

Заезды во дворы домов

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На Волочаевской очень много частного сектора и отдельных заездов во дворы домов. Все эти заезды сделаны с занижением уровня бордюрного камня.

Провал у Гусинобродского шоссе

Провал у Гусинобродского шоссе

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Хорошее дорожное покрытие идет до самого Гусинобродского шоссе, но вот незадача — перед перекрестком образовался досадный провал в асфальте. Надо исправить.

Пробка перед Волочаевской

Пробка перед Волочаевской

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Сегодня самое проблемное место на Волочаевской — пересечение с проспектом Дзержинского. Из-за разбитых трамвайных путей на перекрестке скорость машин снижена, снижена и пропускная способность. Регулярно в пробках стоит и сама Волочаевская в сторону проспекта, и проспект Дзержинского со стороны центра. Но есть хорошие новости: в 2023 году власти намерены составить проекты по реконструкции проспекта — соответственно, будут отремонтированы и рельсы.

Также речь идет о расширении проспекта и Каменского шоссе от Волочаевской до границы Новосибирска в районе села Каменка. Согласно государственной закупке, здесь пройдет «магистральная улица общегородского значения 2-го класса регулируемого движения», что означает довольно высокий класс: ширина дороги 40–100 метров, число полос 6–8, скорость 80–100 км/ч. Проект и смета должны появиться к концу следующего года.

Почитайте еще, как власти со второй попытки отремонтировали скандальную Ватутина и какая проблема с улицей осталась.

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