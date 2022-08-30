Показываем, как власти со второй попытки отремонтировали скандальную Ватутина и какая проблема с улицей осталась

Дорожно-строительный сезон подходит к концу, и подрядчики начинают сдавать городские улицы после ремонта. Сегодня у нас улица Ватутина, которую в прошлом году доделать не успели, а также допустили некоторое количество брака. Давайте посмотрим, как магистраль выглядит после окончательного ремонта: это лично проверил Дмитрий Косенко.
Ремонт улицы Ватутина начался в 2021 году, общая длина участков, которые предстояло переделать — 4930 метров. На текущий момент завершены работы на участках от ул. Мира до ул. Новогодней и от ул. Блюхера до ул. Котовского. Как мы знаем, на двух фрагментах улицы Ватутина на территории площади Маркса идет ремонт теплосетей, и пока они закрыты.
— На двух участках на улице Ватутина общей протяженностью 600 метров ведет ремонтные работы ООО «СГК». Отложить или остановить их мы не можем, потому что нужно подготовить теплосети к отопительному сезону. Возможно, асфальтирование этих участков будет перенесено на следующий год, чтобы качественно выполнить восстановление покрытия, — ранее говорил мэр Анатолий Локоть.
В прошлом году не успели сделать всю улицу, кроме того, были выявлены дефекты — выкрашивание асфальта, провалы, образование ям. Тогда мэрия признала дефекты и обязала подрядчика всё устранить.
Подрядчиком по улице Ватутина является компания «Новосибирскавтодор», стоимость госконтракта на ремонт составляет 276 миллионов рублей. В план работ входит полная реконструкция улицы Ватутина от улицы Широкой до улицы Мира. АО «Новосибирскавтодор» — один из крупнейших дорожных подрядчиков в Сибири, годовая выручка — 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона.
Итак, что мы имеем на сегодня. Участок Ватутина от Широкой до Котовского находится в полуотремонтированном состоянии, возможно, потому, что сейчас тут идут раскопки теплосетей, а в дальнейшем предполагаются работы по сооружению масштабной развязки пл. Труда.
Далее от Котовского мы наблюдаем свежий черный асфальт, изъянов вроде не видно. Нанесена свежая разметка, причем некоторые линии выполнены «жирным» материалом.
По обочинам обустроены газоны, мы видим свежий грунт, травы пока нет.
Сделаны пешеходные переходы с бело-желтой зеброй, знаками и табличками «Пропусти пешехода».
Не остались в стороне и парковочные карманы, они заасфальтированы, нанесена яркая разметка.
На некоторых участках ул. Ватутина пролегает выделенная полоса, она обозначена сплошной линией и буквами А.
После ул. Немировича-Данченко в низине новосибирцы с незапамятных времен могли наблюдать фрагменты рельс на небольшом отрезке, непонятно откуда взявшиеся. Теперь их нет, все заасфальтированы.
А как же эстакада возле «Меги», которая в последнее время находилась совсем уж в плохом состоянии? Сейчас тут всё ровно, нет ни стыков, ни выбоин.
Проезжаем эстакаду — и красота заканчивается: всё та же старая убитая дорога. А всё потому, что этот участок относится уже к ул. Мира, а значит, по логике властей, и чинить его не надо. Хотя каждому новосибирцу понятно, что этот участок и вся ул. Ватутина образуют единый важнейший магистральный ход левобережья.
В целом состояние ул. Ватутина после ремонта можно признать хорошим, осталось только дождаться, когда теплосети закопают уже свои трубы. Отметим, что официально дорога властями еще не принята.
— По контракту приемка не прошла, есть замечания, не было еще ни рабочей, ни приемочной комиссии. Заказчик выявил ряд недоделок, сейчас это устраняется, и ориентировочно на следующей неделе они эти комиссии будут проводить, — говорит координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.
Кроме того, эксперт отметил, что есть риск того, что участки, где сейчас копают трубы, могут быть исключены из программы «Безопасные и качественные дороги». И тогда эти участки будет асфальтировать СГК, что, по мнению Александра Стефанова, ставит вопрос о должном качестве ремонта дороги.
В Новосибирске продолжается ремонт дороги до аэропорта Толмачево. Там фрезеруют участки и укладывают новое покрытие. Заказчик ремонта — «Территориальное управление автомобильных дорог» НСО — показал, как идут работы.