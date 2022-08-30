Показываем, как власти со второй попытки отремонтировали скандальную Ватутина и какая проблема с улицей осталась

Дорожно-строительный сезон подходит к концу, и подрядчики начинают сдавать городские улицы после ремонта. Сегодня у нас улица Ватутина, которую в прошлом году доделать не успели, а также допустили некоторое количество брака. Давайте посмотрим, как магистраль выглядит после окончательного ремонта: это лично проверил Дмитрий Косенко.



Ремонт улицы Ватутина начался в 2021 году, общая длина участков, которые предстояло переделать — 4930 метров. На текущий момент завершены работы на участках от ул. Мира до ул. Новогодней и от ул. Блюхера до ул. Котовского. Как мы знаем, на двух фрагментах улицы Ватутина на территории площади Маркса идет ремонт теплосетей, и пока они закрыты.

