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Обзор

Показываем, как власти со второй попытки отремонтировали скандальную Ватутина и какая проблема с улицей осталась

В прошлом году ее доделать не успели, а также допустили некоторое количество брака

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Ремонт начался в 2021 году

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Дорожно-строительный сезон подходит к концу, и подрядчики начинают сдавать городские улицы после ремонта. Сегодня у нас улица Ватутина, которую в прошлом году доделать не успели, а также допустили некоторое количество брака. Давайте посмотрим, как магистраль выглядит после окончательного ремонта: это лично проверил Дмитрий Косенко.

Ремонт улицы Ватутина начался в 2021 году, общая длина участков, которые предстояло переделать — 4930 метров. На текущий момент завершены работы на участках от ул. Мира до ул. Новогодней и от ул. Блюхера до ул. Котовского. Как мы знаем, на двух фрагментах улицы Ватутина на территории площади Маркса идет ремонт теплосетей, и пока они закрыты.

— На двух участках на улице Ватутина общей протяженностью 600 метров ведет ремонтные работы ООО «СГК». Отложить или остановить их мы не можем, потому что нужно подготовить теплосети к отопительному сезону. Возможно, асфальтирование этих участков будет перенесено на следующий год, чтобы качественно выполнить восстановление покрытия, — ранее говорил мэр Анатолий Локоть.

В прошлом году не успели сделать всю улицу, кроме того, были выявлены дефекты — выкрашивание асфальта, провалы, образование ям. Тогда мэрия признала дефекты и обязала подрядчика всё устранить.

Подрядчиком по улице Ватутина является компания «Новосибирскавтодор», стоимость госконтракта на ремонт составляет 276 миллионов рублей. В план работ входит полная реконструкция улицы Ватутина от улицы Широкой до улицы Мира. АО «Новосибирскавтодор» — один из крупнейших дорожных подрядчиков в Сибири, годовая выручка — 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона.

Идут раскопки труб

Идут раскопки труб

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Итак, что мы имеем на сегодня. Участок Ватутина от Широкой до Котовского находится в полуотремонтированном состоянии, возможно, потому, что сейчас тут идут раскопки теплосетей, а в дальнейшем предполагаются работы по сооружению масштабной развязки пл. Труда.

Хорошая ровная дорога

Хорошая ровная дорога

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Далее от Котовского мы наблюдаем свежий черный асфальт, изъянов вроде не видно. Нанесена свежая разметка, причем некоторые линии выполнены «жирным» материалом.

Здесь будет трава

Здесь будет трава

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По обочинам обустроены газоны, мы видим свежий грунт, травы пока нет.

Обустроены переходы

Обустроены переходы

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Сделаны пешеходные переходы с бело-желтой зеброй, знаками и табличками «Пропусти пешехода».

Разметка в карманах

Разметка в карманах

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Не остались в стороне и парковочные карманы, они заасфальтированы, нанесена яркая разметка.

Выделенная полоса

Выделенная полоса

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На некоторых участках ул. Ватутина пролегает выделенная полоса, она обозначена сплошной линией и буквами А.

Рельсов больше нет

Рельсов больше нет

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После ул. Немировича-Данченко в низине новосибирцы с незапамятных времен могли наблюдать фрагменты рельс на небольшом отрезке, непонятно откуда взявшиеся. Теперь их нет, все заасфальтированы.

Эстакада в хорошем состоянии

Эстакада в хорошем состоянии

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А как же эстакада возле «Меги», которая в последнее время находилась совсем уж в плохом состоянии? Сейчас тут всё ровно, нет ни стыков, ни выбоин.

Дальше ремонт не положен

Дальше ремонт не положен

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Проезжаем эстакаду — и красота заканчивается: всё та же старая убитая дорога. А всё потому, что этот участок относится уже к ул. Мира, а значит, по логике властей, и чинить его не надо. Хотя каждому новосибирцу понятно, что этот участок и вся ул. Ватутина образуют единый важнейший магистральный ход левобережья.

В целом состояние ул. Ватутина после ремонта можно признать хорошим, осталось только дождаться, когда теплосети закопают уже свои трубы. Отметим, что официально дорога властями еще не принята.

— По контракту приемка не прошла, есть замечания, не было еще ни рабочей, ни приемочной комиссии. Заказчик выявил ряд недоделок, сейчас это устраняется, и ориентировочно на следующей неделе они эти комиссии будут проводить, — говорит координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.

Кроме того, эксперт отметил, что есть риск того, что участки, где сейчас копают трубы, могут быть исключены из программы «Безопасные и качественные дороги». И тогда эти участки будет асфальтировать СГК, что, по мнению Александра Стефанова, ставит вопрос о должном качестве ремонта дороги.

В Новосибирске продолжается ремонт дороги до аэропорта Толмачево. Там фрезеруют участки и укладывают новое покрытие. Заказчик ремонта — «Территориальное управление автомобильных дорог» НСО — показал, как идут работы.

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