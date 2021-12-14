Дорожники так и не завершили ремонт Волочаевской улицы — на него выделяли федеральные деньги

В Новосибирске ремонт Волочаевской улицы не завершили вовремя. Его должны были закончить в сентябре, но срок перенесли на 2022 год. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
— Действительно, она должна была быть введена еще в этом году. Вместо нее мэрия ввела другие улицы, чтобы выполнить необходимый объем. Ввод Волочаевской, к сожалению, переносится на 2022 год. Здесь, я считаю, вина обеих сторон. И заказчик намудрил с проектными решениями: у подрядчика есть целая папка переписок о приостановке работ и приостановке проектных решений. Ну и подрядчик, думаю, должен был быть более настойчивым и стараться объект заканчивать в срок, — рассказал Костылевский.
Ремонт улицы Волочаевской должен был быть завершен
АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. Генеральный директор компании — Юрий Бондаренко. «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников 2732 человека. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона.
За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей. «Новосибирскавтодор» также занималась ремонтом улицы Ватутина. О качестве ремонта на Ватутина вы можете прочесть в обзоре НГС.