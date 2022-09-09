Что происходит сейчас на Волочаевской, которую не смогли полностью отремонтировать год назад: фоторепортаж с проблемной улицы
На следующей неделе на объекте начнет работать независимая комиссия, которая оценит качество работ
Улицу Волочаевскую в Новосибирске пообещали отремонтировать к 20 сентября. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ее должны были сдать год назад, но ремонт продлили из-за недочетов в ремонте.
На следующей неделе на объекте начнет работать независимая комиссия, которая оценит качество работ.
— В прошлом году этот объект после капитального ремонта не был принят заказчиком. Комиссия выявила большое количество дефектов и несоответствий. Мною были даны поручения, которые подрядчик обязался выполнить в этом году за свой счет. Основной объем работ на сегодня закончен, остались последние штрихи, после оценки независимой комиссии расчет с подрядной организацией будет произведен полностью, — отметил мэр Анатолий Локоть.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на улицы ос скандальным ремонтом и посмотрел на какой стадии готовность сейчас.
АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 2732 человека. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.
Проблемы с ремонтом улицы Волочаевской начались в прошлом году. В декабре 2021 года прокуратура Новосибирска сообщила, что оштрафовала должностное лицо «Новосибирскавтодора» на 4,3 миллиона рублей из-за срыва сдачи Волочаевской. Как пояснили в АО «НАД», на требования об оплате пени специалисты предоставили мотивированные возражения, а на решение суда первой инстанции была подана апелляция.
Тогда же министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский заявил, что срыв сдачи Волочаевской — вина обеих сторон.
В Новосибирске на Родниках достроили дорогу на улице Мясниковой. Ремонт после уточнения цен обошелся в 90 миллионов. Изначально контракт был на 86 миллионов.