Что происходит сейчас на Волочаевской, которую не смогли полностью отремонтировать год назад: фоторепортаж с проблемной улицы

Тогда же министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский заявил, что срыв сдачи Волочаевской — вина обеих сторон.



В Новосибирске на Родниках достроили дорогу на улице Мясниковой. Ремонт после уточнения цен обошелся в 90 миллионов. Изначально контракт был на 86 миллионов.