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Что происходит сейчас на Волочаевской, которую не смогли полностью отремонтировать год назад: фоторепортаж с проблемной улицы

На следующей неделе на объекте начнет работать независимая комиссия, которая оценит качество работ

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В этом году подрядная организация АО «Новосибирскавтодор» продолжает капитальный ремонт и устранение недостатков.

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Улицу Волочаевскую в Новосибирске пообещали отремонтировать к 20 сентября. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ее должны были сдать год назад, но ремонт продлили из-за недочетов в ремонте.

На следующей неделе на объекте начнет работать независимая комиссия, которая оценит качество работ.

— В прошлом году этот объект после капитального ремонта не был принят заказчиком. Комиссия выявила большое количество дефектов и несоответствий. Мною были даны поручения, которые подрядчик обязался выполнить в этом году за свой счет. Основной объем работ на сегодня закончен, остались последние штрихи, после оценки независимой комиссии расчет с подрядной организацией будет произведен полностью, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на улицы ос скандальным ремонтом и посмотрел на какой стадии готовность сейчас.

Бортовые камни установлены не везде

Бортовые камни установлены не везде

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По данным мэрии, сейчас ведется работа по переутройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия вдоль трамвайных путей, а также на примыканиях, тротуарах и месте ремонта теплосетей.

По данным мэрии, сейчас ведется работа по переутройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия вдоль трамвайных путей, а также на примыканиях, тротуарах и месте ремонта теплосетей.

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На завершающем этапе строителям предстоит установить пешеходные ограждения, нанести горизонтальную разметку и островок безопасности.

На завершающем этапе строителям предстоит установить пешеходные ограждения, нанести горизонтальную разметку и островок безопасности.

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Ремонт Волочаевской начался в 2021 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт Волочаевской начался в 2021 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

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Работы проводятся на участке от Гусинобродского шоссе до проспекта Дзержинского протяжённостью 3,352 километров.

Работы проводятся на участке от Гусинобродского шоссе до проспекта Дзержинского протяжённостью 3,352 километров.

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В комплекс работ входил ремонт не только проезжей части, но и трамвайных путей, тротуаров.

В комплекс работ входил ремонт не только проезжей части, но и трамвайных путей, тротуаров.

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После реконструкции трамвайные пути сделали выше уровня проезжей части и отгородили бордюрами для преимущества проезда трамвая.А для автомобилей установили семь переездов.

После реконструкции трамвайные пути сделали выше уровня проезжей части и отгородили бордюрами для преимущества проезда трамвая.А для автомобилей установили семь переездов.

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А для автомобилей установили семь переездов.

А для автомобилей установили семь переездов.

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Ремонт собираются доделать к 20 сентября. Изначально должны были сдать 1 сентября 2021 года.

Ремонт собираются доделать к 20 сентября. Изначально должны были сдать 1 сентября 2021 года.

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АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 2732 человека. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.

Как мы писали раннее, контракт был заключен с компанией «Новосибирскавтодор» <a href="https://ngs.ru/text/transport/2021/11/16/70248620/" class="_" target="_blank">на сумму 125 миллионов рублей.</a>

Как мы писали раннее, контракт был заключен с компанией «Новосибирскавтодор» на сумму 125 миллионов рублей.

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Проблемы с ремонтом улицы Волочаевской начались в прошлом году. В декабре 2021 года прокуратура Новосибирска сообщила, что оштрафовала должностное лицо «Новосибирскавтодора» на 4,3 миллиона рублей из-за срыва сдачи Волочаевской. Как пояснили в АО «НАД», на требования об оплате пени специалисты предоставили мотивированные возражения, а на решение суда первой инстанции была подана апелляция.

Тогда же министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский заявил, что срыв сдачи Волочаевской — вина обеих сторон.

В Новосибирске на Родниках достроили дорогу на улице Мясниковой. Ремонт после уточнения цен обошелся в 90 миллионов. Изначально контракт был на 86 миллионов.

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ВолочаевскаяРемонт дорогНовосибирскавтодор
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