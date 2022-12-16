«Госдеп уже не успевает писать бумаги»: губернатор Новосибирской области — о санкциях США

Губернатор Новосибирской области на пресс-конференции объяснил, что санкции от США не влияют на его жизнь и работу. Андрей Травников попал под санкции как гражданин, относящийся к назначенным лицам. Обновленный список санкций появился на сайте Министерства финансов США вчера, 15 декабря .

