«Госдеп уже не успевает писать бумаги»: губернатор Новосибирской области — о санкциях США

Губернатор Новосибирской области на пресс-конференции объяснил, что санкции от США не влияют на его жизнь и работу. Андрей Травников попал под санкции как гражданин, относящийся к назначенным лицам. Обновленный список санкций появился на сайте Министерства финансов США вчера,
Андрей Травников объяснил на пресс-конференции 16 декабря, что у него нет иностранных активов и он не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
— Лишить меня того, чего у меня нет, невозможно. Обидно за коллег. Госдеп США уже не успевает писать бумаги, только 29 губернаторов вошли в этот список, хотя я знаю, что все мои коллеги из других регионов активно помогают российской армии, — ответил губернатор.
Ранее на вопрос НГС о санкциях ответил пресс-секретарь губернатора Сергей Нешумов:
— Я считаю это своеобразным международным признанием эффективной работы нашего губернатора.
В июле Андрей Травников попал под санкции Великобритании. На сайте правительства Великобритании было указано, что санкции замораживают активы и запрещают поездки в Великобританию.
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В марте этого года бывший губернатор Новосибирской области сенатор Владимир Городецкий попал под санкции Евросоюза. Он назвал это событие незначительным, потому что и так не собирался выезжать, а счетов за рубежом у него нет.