«Это так, истерия»: Владимир Городецкий назвал незначительными наложенные на него санкции Евросоюза

Бывший губернатор Новосибирской области, сенатор Владимир Городецкий попал под санкции Евросоюза: он назвал это событие незначительным, потому что и так не собирался выезжать, а счетов за рубежом у него нет.

— Отношусь вполне спокойно. Считаю, что всё, что предпринимается Западом сегодня в ответ на эти вынужденные правильные действия сегодня, — это так, знаете, истерия, — прокомментировал Владимир Городецкий. — Я считаю, что мы пройдем эту тяжесть. Все эти ограничения, которые всё больше накладываются на нашу экономику, создают предпосылки еще раз сделать шаг, рывок даже, я бы сказал, к дальнейшему развитию нашей страны, экономики.