«Это так, истерия»: Владимир Городецкий назвал незначительными наложенные на него санкции Евросоюза

Бывший губернатор Новосибирской области, сенатор Владимир Городецкий попал под санкции Евросоюза: он назвал это событие незначительным, потому что и так не собирался выезжать, а счетов за рубежом у него нет.
— Отношусь вполне спокойно. Считаю, что всё, что предпринимается Западом сегодня в ответ на эти вынужденные правильные действия сегодня, — это так, знаете, истерия, — прокомментировал Владимир Городецкий. — Я считаю, что мы пройдем эту тяжесть. Все эти ограничения, которые всё больше накладываются на нашу экономику, создают предпосылки еще раз сделать шаг, рывок даже, я бы сказал, к дальнейшему развитию нашей страны, экономики.
По словам Владимира Городецкого, новость он услышал вчера и еще не вникал в подробности, не изучал список ограничительных мер.
— Наверное это плохо по счетам, которые за рубежом, но у меня их, слава богу, не было и нет. Ограничения по выездам? Обойдемся, — отреагировал сенатор. — Главное, чтобы мы сумели собраться внутри, здесь, в своей стране. Объединившись, пережили эти трудности.
9 марта ЕС ввел санкции против еще 14 российских бизнесменов и глав компаний, а также 146 членов Совета Федерации. Кроме Владимира Городецкого, в обновленный санкционный список попал еще один новосибирский сенатор — Александр Карелин. Всего ограничительные меры Евросоюза теперь применяются к 862 физическим и 53 юридическим лицам. До этого под европейские санкции попали все депутаты Госдумы от Новосибирской области.
Как пишет РБК, санкции означают, что внесенным в список лицам запрещается въезд в страны ЕС, кроме случаев острой гуманитарной необходимости или для участия в межправительственных встречах. У них также замораживаются все активы в юрисдикции стран Евросоюза.