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Евросоюз ввел санкции против новосибирских сенаторов Карелина и Городецкого — Европа для них закрыта

Теперь они не смогут въезжать в Европу

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Александр Карелин и Владимир Городецкий

Александр Карелин и Владимир Городецкий

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Сенаторы от Новосибирской области Владимир Городецкий и Александр Карелин попали в обновленный санкционный список Евросоюза, опубликованный в среду, 9 марта.

ЕС ввел санкции против еще 14 российских бизнесменов и глав компаний, а также 146 членов Совета Федерации. Всего ограничительные меры Евросоюза теперь применяются к 862 физическим и 53 юридическим лицам.

— Член Совета Федерации, ратифицировавший решения правительства «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой», — указано в пояснениях к включению сенаторов в список.

Как пишет РБК, санкции означают, что внесенным в список лицам запрещается въезд в страны ЕС, кроме случаев острой гуманитарной необходимости или для участия в межправительственных встречах. У них также замораживаются все активы в юрисдикции стран Евросоюза.


До этого под европейские санкции попали все депутаты Госдумы от Новосибирской области. Мы поговорили с ними о том, как они оценивают решение Совета Европы.

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ЕСсанкции
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