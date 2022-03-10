Евросоюз ввел санкции против новосибирских сенаторов Карелина и Городецкого — Европа для них закрыта

Сенаторы от Новосибирской области Владимир Городецкий и Александр Карелин попали в обновленный санкционный список Евросоюза, опубликованный в среду,
ЕС ввел санкции против еще 14 российских бизнесменов и глав компаний, а также 146 членов Совета Федерации. Всего ограничительные меры Евросоюза теперь применяются к 862 физическим и 53 юридическим лицам.
— Член Совета Федерации, ратифицировавший решения правительства «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой», — указано в пояснениях к включению сенаторов в список.
Как пишет РБК, санкции означают, что внесенным в список лицам запрещается въезд в страны ЕС, кроме случаев острой гуманитарной необходимости или для участия в межправительственных встречах. У них также замораживаются все активы в юрисдикции стран Евросоюза.
До этого под европейские санкции попали все депутаты Госдумы от Новосибирской области. Мы поговорили с ними о том, как они оценивают решение Совета Европы.