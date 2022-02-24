«Для меня честь быть в таком списке»: депутаты Госдумы от НСО — о санкциях Евросоюза против них

Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы России, которые проголосовали за обращение к президенту Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР. Среди них и семь депутатов от Новосибирской области. Редакция НГС попросила их прокомментировать решение Евросоюза и рассказать, было ли оно для них неожиданным.
Олег Иванинский, член фракции «Единая Россия»
— Голосования 15 и 22 февраля — это были голосования за спасение жизней сотен тысяч людей. И это не просто красивые слова. Я думаю, что то же самое, что удалось остановить войну в Абхазии, то же самое сейчас предотвращает уничтожение людей в Донбассе и Луганске.
К санкциям отношусь негативно, потому что любые санкции — это невозможность нашим коллегам сегодня выехать в Европарламент и рассказать правду, что на самом деле происходит и почему такая позиция России. И Евросоюз в худшем варианте начинает устанавливать железный занавес, который был при Советском Союзе.
Для меня честь быть в таком списке с такими замечательными людьми, как депутаты Госдумы и прочие достойные люди, которые борются за нашу страну и наших людей.
На меня санкции никак не повлияют. Я давно не ездил в Европу, и, видимо, не судьба. У нас большая страна — есть где отдохнуть. И последние пять лет я путешествую по своей стране, если есть возможность. И все эти санкции — это такой жест отчаяния. Они понимают, что наш президент прав, ратифицировав договоры.
Ренат Сулейманов, член фракции КПРФ
— Я к этому отношусь спокойно. Отношусь к этому как к оценке позиции нашей. КПРФ давно говорила о том, что Донецкую и Луганскую республики нужно признавать и это прекратит гуманитарную катастрофу. Там 4 миллиона фактически наших сограждан на этой территории проживают и, как мы видим, подвергаются там фактически ежедневным обстрелам и т. д.
Это решение я считаю правильным. А санкции — ну что ж, страны Европы закрыли въезд. У меня счетов, недвижимости там нет. Я был, конечно, несколько раз в Европе, но в основном я отдыхаю и провожу отпуск в России, на Горном Алтае, поэтому для меня это не самая существенная потеря.
Александр Аксененко, член фракции «Справедливая Россия»
— Новость о том, что для 351 депутата, голосовавшего за ратификацию соглашений, будет закрыт въезд в Евросоюз, как и принято, много кого порадовала. Наша фракция в этом списке в полном составе. 28 депутатов социалистической политической партии СРПЗП. Когда такие решения принимаются, то они взвешиваются. И не увидеть всё же когда-нибудь Сен-Тропе, как нам грозят из Евросоюза, последнее за что мы могли переживать в принципе. Эти санкции по факту меня не касаются: ни счетов, ни интересов в Евросоюзе у меня нет.
Неожиданностью это не было. Четко понимал, что последует реакция именно в нашу сторону, в сторону депутатов. Еще раз повторюсь, что интересов в Евросоюзе у меня нет. Это взвешенное решение, и это ничто по сравнению с теми гонениями и регулярным обстрелом, которым уже 8 лет подвергаются люди на территории Донбасса. Это несопоставимые вещи. Поэтому и сегодня по-прежнему считаю, что принятое мной решение было принято верно. ⠀
Я в принципе не фанат Европы. Вполне хорошо провел короткие осенние каникулы в Крыму вместе с семьей. Не хочу заострять на этом больше свое внимание, так как сейчас оно приковано к последней новости из Кремля.
Дмитрий Савельев, член фракции «Единая Россия», сделал пост у себя на странице
— Люди из Донбасса бегут в Россию от агрессии украинских властей в надежде на нашу защиту. Именно поэтому мы не медлили: наше государство признало независимость Луганской и Донецкой народных республик. Из года в год мирные жители Донбасса жили в постоянном страхе, уже успели родиться и подрасти дети, которые просто не видели мирного неба! А псевдодемократический Запад успешно закрывал глаза на этот кошмар.
Все россияне, все партийцы из «Единой России» сейчас понимают: самое главное — спасти людей, вернуть им мир и покой, защитить стариков и детей. И никакими санкциями «западные партнеры» нас не испугают! Еще раз подчеркну: наша партия первой начала оказывать помощь беженцам.
Виктор Игнатов, Игорь Антропенко и Александр Терентьев на момент публикации на запрос корреспондента НГС не ответили и на своих страницах в соцсетях не высказались.
Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе, об этом президент объявил в ходе специального обращения сегодня, 24 февраля, утром. По словам Путина, в планы РФ не входит оккупация Украины. Мы ведем онлайн-трансляцию о событиях, которые происходят после заявления президента.