«Для меня честь быть в таком списке»: депутаты Госдумы от НСО — о санкциях Евросоюза против них

К санкциям отношусь негативно, потому что любые санкции — это невозможность нашим коллегам сегодня выехать в Европарламент и рассказать правду, что на самом деле происходит и почему такая позиция России. И Евросоюз в худшем варианте начинает устанавливать железный занавес, который был при Советском Союзе.

Для меня честь быть в таком списке с такими замечательными людьми, как депутаты Госдумы и прочие достойные люди, которые борются за нашу страну и наших людей.

На меня санкции никак не повлияют. Я давно не ездил в Европу, и, видимо, не судьба. У нас большая страна — есть где отдохнуть. И последние пять лет я путешествую по своей стране, если есть возможность. И все эти санкции — это такой жест отчаяния. Они понимают, что наш президент прав, ратифицировав договоры.

Ренат Сулейманов, член фракции КПРФ

— Я к этому отношусь спокойно. Отношусь к этому как к оценке позиции нашей. КПРФ давно говорила о том, что Донецкую и Луганскую республики нужно признавать и это прекратит гуманитарную катастрофу. Там 4 миллиона фактически наших сограждан на этой территории проживают и, как мы видим, подвергаются там фактически ежедневным обстрелам и т. д.