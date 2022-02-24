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Срочно: Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

По словам президента в планы России не входит оккупация Украины

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Президент объявил о специальной военной операции в Донбассе

Президент объявил о специальной военной операции в Донбассе

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Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе, об этом президент объявил в ходе специального обращения.

По словам Путина, в планы РФ не входит оккупация Украины.

— Россия будет стремиться к демилитаризации Украины, — отметил президент.

В планы РФ не входит оккупация украинских территорий, заявил Путин. Действия РФ связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники», сказал президент.

Путин также призвал украинских военнослужащих немедленно сложить оружие и идти домой.

— Судьба России — в надежных руках ее народа, а значит, цели будут достигнуты, безопасность страны гарантирована, — отметил глава государства.

Указы о признании Россией ДНР и ЛНР Владимир Путин подписал 21 февраля после заседания Совета безопасности РФ и обращения к россиянам по ситуации в русско-украинских отношениях. О провозглашении Донецкой и Луганской Народных Республик на территории Украины стало известно в 2014 году в результате массовых протестов против руководства страны, пришедшего к власти после Евромайдана. С тех пор на этих территориях протекает вооруженный конфликт. Ситуация в Донбассе вновь начала активно обсуждаться на международном уровне с конца прошлого года, когда в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о планах вторжения России на Украину. В январе Россия объявила о масштабных военных учениях на границе с Украиной.

18 февраля началась массовая эвакуация мирного населения в Ростовскую область, откуда позже они отправились по регионам России. Параллельно стали появляться сообщения о взрывах: 18 февраля — в центре Донецка, на следующий день — в Луганске. 21 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать республики, об этом же президента попросили члены Совета безопасности РФ. К вечеру 21 февраля документы были подписаны.

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Владимир ПутинДонбассвоенная операция
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