Путин подписал указы о признании Россией ЛНР и ДНР: публикуем текст документов

Президент России Владимир Путин принял решение, что Россия признает ДНР и ЛНР. Соответствующие указы он подписал в торжественной обстановке 21 февраля в присутствии глав самопровозглашенных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Помимо указов, руководители РФ, ДНР и ЛНР подписали соглашения о дальнейшей дружбе и сотрудничестве. Мы публикуем текст этих документов.
В указах говорится о признании ДНР и ДНР в качестве суверенного и независимого государства, учитывая волеизъявление народа республик и отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями. Министерству иностранных дел Российской Федерации поручено провести с донецкой и луганской стороной переговоры об установлении дипломатических отношений, подготовить проекты договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В связи с обращением глав республик обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ на территории ДНР и ЛНР функций по поддержанию мира.
Вот сами документы:
Донецкая и Луганская народные республики были самопровозглашены на территории Украины в 2014 году. С тех пор на этих территориях протекает вооруженный конфликт. Ситуация вновь начала активно обсуждаться на международном уровне в последние несколько месяцев: в конце прошлого года в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о планах вторжения России на Украину. 18 февраля началась массовая эвакуация мирного населения в Ростовскую область, откуда позже они отправились по регионам России. Параллельно стали появляться сообщения о взрывах: 18 февраля — в центре Донецка, на следующий день — в Луганске. 21 февраля состоялось заседание Совета безопасности РФ, после чего Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по ситуации в русско-украинских отношениях.