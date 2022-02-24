Депутаты Госдумы от Новосибирской области попали под новые санкции Евросоюза — список, для кого закрыли Европу

Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы России, которые проголосовали за обращение к президенту Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР. Голосование проходило еще
Всем, кто попал в список, заморозят активы и запретят получать финансы в ЕС, а также посещать страны Европы даже транзитом.
За обращение к президенту проголосовали и, соответственно, в санкционный список попали депутаты Госдумы от Новосибирской области:
- Игорь Антропенко, член фракции «Единая Россия»;
- Александр Аксёненко, член фракции «Справедливая Россия»;
- Олег Иванинский, член фракции «Единая Россия»;
- Виктор Игнатов, член фракции «Единая Россия»;
- Дмитрий Савельев, член фракции «Единая Россия»;
- Ренат Сулейманов, член фракции КПРФ;
- Александр Терентьев, член фракции «Единая Россия».
Александр Жуков, член фракции «Единая Россия», не голосовал.
Редакция НГС обратилась ко всем депутатам, попавшим под новые санкции, с просьбой прокомментировать ситуацию.
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