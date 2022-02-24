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Тема дняСанкции против депутатов Госдумы от НСО
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Депутаты Госдумы от Новосибирской области попали под новые санкции Евросоюза — список, для кого закрыли Европу

В ЕС отреагировали на голосование еще от 15 февраля

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Семь депутатов от Новосибирской области вошли в новый санкционный список

Семь депутатов от Новосибирской области вошли в новый санкционный список

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Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы России, которые проголосовали за обращение к президенту Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР. Голосование проходило еще 15 февраля. Все проголосовавшие за попали в новый санкционный список. Это следует из заявлений, которые были распространены в Брюсселе вчера, 23 февраля.

Всем, кто попал в список, заморозят активы и запретят получать финансы в ЕС, а также посещать страны Европы даже транзитом.

За обращение к президенту проголосовали и, соответственно, в санкционный список попали депутаты Госдумы от Новосибирской области:

  • Игорь Антропенко, член фракции «Единая Россия»;
  • Александр Аксёненко, член фракции «Справедливая Россия»;
  • Олег Иванинский, член фракции «Единая Россия»;
  • Виктор Игнатов, член фракции «Единая Россия»;
  • Дмитрий Савельев, член фракции «Единая Россия»;
  • Ренат Сулейманов, член фракции КПРФ;
  • Александр Терентьев, член фракции «Единая Россия».

Александр Жуков, член фракции «Единая Россия», не голосовал.

Редакция НГС обратилась ко всем депутатам, попавшим под новые санкции, с просьбой прокомментировать ситуацию.

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На прошлой неделе руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию жителей в Ростовскую область — границу с Россией перешли тысячи беженцев. Людей размещают в школах, детских лагерях и санаториях. В ночь на 22 февраля президент России Владимир Путин признал независимость республик. Его решение поддержали региональные власти, в частности, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил депутатам продумать варианты помощи украинским беженцам. Простые новосибирцы тоже решили помочь и зарегистрировались на «Карте помощи», созданной по инициативе главного редактора RT Маргариты Симоньян. За сутки там появились уже десятки адресов.

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ДНР и ЛНРДонбассбеженцы из ДНР и ЛНР
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