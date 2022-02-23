«Единственное, чтобы порядок был дома»: новосибирцы предложили жилье беженцам из Донбасса — где, какое и почему

Пока никто не связывался со мной. По срокам — думаю, что можно бессрочно, сколько понадобится, надеюсь, что всё это ненадолго и люди смогут вернуться. Готова что-то купить, как-то помочь, накормить, вещи дать — это вообще не вопрос. Если нужно, то помочь с работой, организовать какие-то передвижения. Можно даже приехать с животными — с котом, собакой, потом разберемся. У нас три собаки, но площадь позволяет.



Часто Владимир Соловьев говорит о том, что у него на каком-то генетическом уровне вся эта память о Великой Отечественной войне. И хоть я намного моложе, но у меня то же самое. Я могу сказать, что мне откликаются его слова. И я считаю, что этот конфликт — просто непрекращающаяся война против русского гена, который они хотят уничтожить.

Евгений, работает на вахте, добывает нефть. Сейчас находится дома по инициативе работодателя. В качестве подработки ездит по Искитимскому району и проверяет счетчики

— Да, я готов принять беженцев с Украины. Как решил? Читаю новости, всю эту информацию. У меня в Искитиме довольно большая однокомнатная квартира — около 45 метров. Живу один. У меня с местом проблем нет и вообще проблем нет. Если у кого-то есть нужда пожить какое-то время, без проблем, естественно, бесплатно.



Попробовал просто представить себя на их месте. Было когда-то одно государство, а потом начинается гражданская война, люди оказываются по разные стороны баррикад. Просто, простите за скудность речи, долбят как мух на стекле. Надо помочь людям. Готов взять взрослого и ребенка, либо одного взрослого.

Если у людей нет денег, то это вообще не вопрос. Я работаю, нормально получаю. Единственное, чтобы порядок был дома, потому что сам я его поддерживаю.



Все равно это же не навсегда, а временно. Конечно, когда в личное пространство человека кто-то заселяется, может быть проблема. Но с этой проблемой можно мириться. Либо найти силы с ней бороться. Когда помощь, благое дело, силы найдутся.

То, что признали ЛНР и ДНР, — это хорошо. Минские соглашения, мне кажется, будут уже отодвинуты, если не на третий, то на десятый план точно, потому что сейчас этим дружественным республикам мы можем оказывать помощь. То есть гуманитарную мы им и так оказывали, можем военную помощь оказывать — мы можем туда ввести миротворческие войска, если я правильно понимаю, либо просто помогать материальными средствами — оружием, техникой. Вообще я положительно отношусь к этому, потому что эту историю давно нужно прекращать. Просто выдалбливание людей.