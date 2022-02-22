22 февраля вторник
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 76.77
eur 87.34
СрочноТравников поддержал указ президента по ДНР и ЛНР
Все новости
Все новости

Андрей Травников поддержал решение президента о признании ДНР и ЛНР — область готовится помочь беженцам

Им могут предоставить места для временного размещения

4 569
144Обсудить

Поделиться

Андрей Травников сообщил о готовности помочь Донбассу в прямом эфире

Андрей Травников сообщил о готовности помочь Донбассу в прямом эфире

Поделиться

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что полностью поддерживает решение президента о признании республик ДНР и ЛНР. Власти Новосибирской области продумали варианты помощи беженцам из Донбасса. Им готовы предоставить места для временного размещения. Об этом губернатор сообщил в эфире канала «ОТС» 22 февраля.

— Эту новость невозможно обойти. Вчера многие наблюдали за обсуждением ситуации о признании республик ДНР и ЛНР. Мы видели, как оно принималось. Я его полностью поддерживаю. Россия другое решение принять не могла. Нужно было его принять, чтобы защитить жителей Донбасса. Мы сегодня собирались и обсуждали эту ситуацию. Коллеги поддержали единодушно решение президента. И договорились о наших шагах. Мы в течение выходных прорабатывали пункты временного размещения. Вряд ли регионы Сибири и дальнего Востока будут востребованы. Но прорабатывали возможности для отдыха и оздоровления женщин и детей, — заявил Андрей Травников.

Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился со странной речью к городским чиновникам. Он заявил, что им нужно быть внимательными к безопасности в ближайшие дни. Накануне Владимир Путин подписал документ о признании ДНР и ЛНР.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ21
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Донбассбеженцыпункты временного размещения
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter