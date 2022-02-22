Андрей Травников поддержал решение президента о признании ДНР и ЛНР — область готовится помочь беженцам

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что полностью поддерживает решение президента о признании республик ДНР и ЛНР. Власти Новосибирской области продумали варианты помощи беженцам из Донбасса. Им готовы предоставить места для временного размещения. Об этом губернатор сообщил в эфире канала «ОТС» 22 февраля.

— Эту новость невозможно обойти. Вчера многие наблюдали за обсуждением ситуации о признании республик ДНР и ЛНР. Мы видели, как оно принималось. Я его полностью поддерживаю. Россия другое решение принять не могла. Нужно было его принять, чтобы защитить жителей Донбасса. Мы сегодня собирались и обсуждали эту ситуацию. Коллеги поддержали единодушно решение президента. И договорились о наших шагах. Мы в течение выходных прорабатывали пункты временного размещения. Вряд ли регионы Сибири и дальнего Востока будут востребованы. Но прорабатывали возможности для отдыха и оздоровления женщин и детей, — заявил Андрей Травников.