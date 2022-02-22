«Происходящее скажется на внутреннем укладе нашей жизни»: Анатолий Локоть обратился со странной речью к мэрии Новосибирска

Президент Владимир Путин в ночь на 22 февраля подписал указы о признании ЛНР и ДНР, заключив с главами республик договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Сегодня утром мэр Новосибирска Анатолий Локоть традиционное аппаратное совещание с главами департаментов и администраций города начал необычной речью с явной отсылкой к решению главы государства. После нее он покинул совещание и поручил провести его своему заместителю Борису Бурееву. Публикуем расшифровку его выступления.

Значительная часть граждан Российской Федерации и ближнего зарубежья воспринимает этот праздник ( 23 Февраля . — Прим. ред.) как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Происходящие события во многом меняют не только планы наши сегодняшние, думаю, что они скажутся в целом на внутреннем укладе нашей жизни. Я обращаю внимание всех структур мэрии на особую ответственность в выполнении своих обязанностей в этот период. Вы — ответственные за исполнение служебных обязанностей, за людей, которых возглавляете, коллективы. Как вы понимаете, в такие минуты и спрос особый.