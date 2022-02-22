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Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска
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Анатолий Локоть

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«Происходящее скажется на внутреннем укладе нашей жизни»: Анатолий Локоть обратился со странной речью к мэрии Новосибирска

Он явно имел в виду последствия решения президента по ЛНР и ДНР

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Глава города попросил начальников быть бдительными

Глава города попросил начальников быть бдительными

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Президент Владимир Путин в ночь на 22 февраля подписал указы о признании ЛНР и ДНР, заключив с главами республик договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Сегодня утром мэр Новосибирска Анатолий Локоть традиционное аппаратное совещание с главами департаментов и администраций города начал необычной речью с явной отсылкой к решению главы государства. После нее он покинул совещание и поручил провести его своему заместителю Борису Бурееву. Публикуем расшифровку его выступления.

Значительная часть граждан Российской Федерации и ближнего зарубежья воспринимает этот праздник (23 Февраля. — Прим. ред.) как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Происходящие события во многом меняют не только планы наши сегодняшние, думаю, что они скажутся в целом на внутреннем укладе нашей жизни. Я обращаю внимание всех структур мэрии на особую ответственность в выполнении своих обязанностей в этот период. Вы — ответственные за исполнение служебных обязанностей, за людей, которых возглавляете, коллективы. Как вы понимаете, в такие минуты и спрос особый.

Пока не введены, не приняты никакие решения, торопить события в этом отношении мы не собираемся. Но, исходя из опыта нашей жизни, современной истории, мы должны быть готовы к сложному развитию событий.

Мое поручение будет заключаться в следующем. Во-первых, в период праздника завтра, в ближайшем — 8 Марта усилить не только бдительность, но и ответственных лиц, те смены, которые несут работу в эти дни. Быть очень внимательными ко всем сигналам. Нас расслабляют в последнее время участившиеся звонки, телефонный терроризм. Обстановка сегодня такая, что облегченно нельзя относиться к этому. Надо быть внимательными к учреждениям, к безопасности.

Сейчас будет проходить мероприятие, губернатор проводит встречу с политическими силами нашей области, и я не буду участвовать дальше в совещании. Мы решаем обычные вопросы в необычной обстановке. Предполагаю, что в дальнейшем — я не оракул, не ясновидец — наверное, будет сложно, трудно. Но с этой дороги невозможно свернуть. Обратного пути нет, и другого пути нет. Этот путь нам надо пройти вместе.

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Анатолий Локотьмэр Новосибирска
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