«Происходящее скажется на внутреннем укладе нашей жизни»: Анатолий Локоть обратился со странной речью к мэрии Новосибирска

Президент Владимир Путин в ночь на 22 февраля подписал указы о признании ЛНР и ДНР, заключив с главами республик договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Сегодня утром мэр Новосибирска Анатолий Локоть традиционное аппаратное совещание с главами департаментов и администраций города начал необычной речью с явной отсылкой к решению главы государства. После нее он покинул совещание и поручил провести его своему заместителю Борису Бурееву. Публикуем расшифровку его выступления.
Значительная часть граждан Российской Федерации и ближнего зарубежья воспринимает этот праздник (
Пока не введены, не приняты никакие решения, торопить события в этом отношении мы не собираемся. Но, исходя из опыта нашей жизни, современной истории, мы должны быть готовы к сложному развитию событий.
Мое поручение будет заключаться в следующем. Во-первых, в период праздника завтра, в ближайшем —
Сейчас будет проходить мероприятие, губернатор проводит встречу с политическими силами нашей области, и я не буду участвовать дальше в совещании. Мы решаем обычные вопросы в необычной обстановке. Предполагаю, что в дальнейшем — я не оракул, не ясновидец — наверное, будет сложно, трудно. Но с этой дороги невозможно свернуть. Обратного пути нет, и другого пути нет. Этот путь нам надо пройти вместе.
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