«Зачем нам лезть туда?»: что думают новосибирцы о тревожных новостях с границы России и Украины — опрос

Тема возможного военного конфликта России и Украины стала номером один за прошедшую неделю. Информация поступает самая противоречивая: иностранные издания уверены в том, что военных действий избежать не удастся, Кремль же настаивает на том, что Россия не заинтересована в открытых столкновениях, а большое количество военных и спецтехники на границе объясняет учениями (об этом писали наши коллеги из 161.RU). О том, чувствуют ли простые россияне напряженность между странами и в какой сценарий событий верят, мы решили спросить жителей Новосибирска — разного возраста, пола и рода занятий. Чего они ждут и каким новостям верят — в этом уличном опросе.
«Никакой войны не будет — Путин так сказал» — пенсионерка Тамара Трофимовна
— Ввязываться России во всё это не надо! Зачем нам лезть туда? Пусть Украина сама и разбирается, — считает 75-летняя Тамара Трофимовна. — Но никакой войны не будет, я в это не верю. Ну потому что Путин сказал, что не будет, мы ему верим только и всё. Зачем нам за украинцев сейчас заступаться? Они там сами виноваты все. У нас война была, сколько человек погибло… Зачем?
Тамара Трофимовна следит за ситуацией в мире, смотрит информационно-политические передачи и читает новости:
— Ну а как же! Я и Соловьева смотрю, и новости, и «Вести». Переживаем мы все, конечно. Но лезть туда не нужно — это все [мои знакомые] так говорят. Сейчас уже всё так дорого в магазинах, что будет, если начнется там что-то… Вот нам эту несчастную пенсию добавили немного, но всё же дорого — и молоко, и хлеб. Ну ладно, я одна, допустим, дочь отдельно живет, а вот семьи как? У кого дети маленькие? Не прожить ведь будет! Так что просто вмешиваться не надо.
«Хуже уже не будет» — Игорь и Екатерина, работники инвестиционной сферы
— Да всё замнут, сейчас только рынки упадут. Хотя уже сегодня упали рынки на премаркете — примерно на 3%. И это только с утра, а еще не открылась основная сессия, — говорит Игорь. — 16 февраля — это число назвал Bloomberg, потому что истерию разгоняет.
— Хайп, можно сказать, — добавляет Екатерина.
— Сегодня еще будет заседание ФРС (Федеральная резервная система США — это федеральное агентство США, выполняющее функции центрального банка. — Прим. ред.). Они уже подняли ставки, собственно, вся эта напряженность к этому и вела. Просто чтобы рынки упали, — замечает Игорь.
— До открытых столкновений точно не дойдет, потому что это никому из стран не выгодно. В общем, мы верим в оптимистичный сценарий. Если всё же что-то начнется, то, конечно, в плане цен всё будет ощутимо. Хотя у нас и до войны всё ощутимо для обычного человека. Сейчас и так плачевная ситуация, думаю, что хуже уже не будет, — горько смеется девушка.
«Явно перебор» — Александр, пенсионер
— Если на Донбассе Украина пойдет в наступление, к чему есть много предпосылок, то, естественно, наши как-то будут реагировать. Хотя там вроде нет нашего прямого присутствия военных, но будут помогать прямо или косвенно, то есть будет большая война на Донбассе. А то, что там на Киев они пойдут, — это всё ерунда полная. Это просто истерика, которую развел Байден, чтобы потом сказать: «Вот я предотвратил большую войну», — рассуждает Александр.
По его мнению, конфликт выгоден западным странам, чтобы «столкнуть два славянских народа». Это, как говорит мужчина, ослабит Россию и «превратит Украину в колонию, чтобы можно было ею управлять».
— Дяде Сэму это точно выгодно. Выгодно заменить Путина на какого-нибудь Медведева, например… Но вообще, Путину, я думаю, хватило Крыма вот так, — делает характерный жест в районе горла, — чтобы что-то первым начинать. Я думаю, что президент пожалел уже сто раз, так что первым Россия не пойдет. Я иногда смотрю телевизор, когда хожу к маме, — да, там всё нагнетается. Причем с двух сторон, жмут друг друга, и обе не правы — и наши, что постоянно эти вот учения проводят на границе, и с Запада не правы. Даже вон офицеры написали Путину, что вы нагнетаете истерику военную. В этом есть доля правды. Он немного перебарщивает, он думает, что с ними (Украиной и странами Запада. — Прим. ред.) можно только с позиции силы разговаривать. Да есть истина в этом, но перебор явно.
«Стараюсь не погружаться» — Юлия
В соответствии с указом президента от 28 мая 2015 года о «спецоперациях в мирное время» и приказом ФСБ от 28 сентября 2021 года о сведениях о военной деятельности, которые могут быть использованы против безопасности РФ, мы не можем сообщать данные о перемещениях военными, которые описывает собеседница.
— Мы просто надеемся, что всё будет хорошо. У меня у подруги муж военный, сейчас там, где-то в... (точное указание места). И всех военных, насколько я знаю, кто военнообязан, отправляют сейчас (указание места). Ждут, когда военные действия начнутся. Думаю, что первыми начнут украинцы, хочется надеяться, что всё-таки не мы, — замечает 38-летняя Юлия.
По ее словам, подруга, чьего мужа отправили (указание места), проживает в Калининграде. Туда же, как говорит женщина, отправили еще одного знакомого военного — он с семьей живет под Санкт-Петербургом:
— В начале февраля отправили первого, а второго вот недавно, на прошлой неделе. Созваниваются с женой очень редко, им же нельзя говорить, как, куда и зачем. Отправили значит отправили. Я-то стараюсь во всё это не погружаться, а вот подруга… Волнительно, конечно.
«Думаю, что обойдется» — пенсионерка, пожелавшая сохранить анонимность
— Отвратительная ситуация просто, — емко характеризует происходящее на границе России и Украины пожилая сибирячка, которая следит за новостями.
Она попросила не называть ее имени.
— Думаю, нет, никаких боевых действий не будет. У Путина хватит ума не сделать этого (первым начать военные действия. — Прим. ред.). А как же? Новости я обязательно смотрю, — отвечает она на вопрос корреспондента. — Напряженность — это ерунда всё, просто нагнетают обстановку. Но не с нашей стороны, а с Запада и Украины. Я думаю, мы ни на кого никогда не нападали, так что и в этот раз обойдется.
«Неужели это в наше мирное время происходит?» — Илья, юрист
26-летний Илья тоже старается верить в наилучший исход ситуации. Сам он работает в сфере юриспруденции и, по его словам, следить за политикой не любит.
— Друг мне вот недавно что-то в интернете скидывал на эту тему. С ситуацией я знаком оттого, что мне друзья много про это говорят, а сам я как-то этот негатив не люблю читать. Конечно, я знаю в целом, что происходит на Донбассе, но вообще мне не верится. В то же время мне друг скидывает фотографии происходящего на Донбассе, и думаешь: «Жесть какая! Неужели это прямо сейчас, в наше мирное время, происходит?» Поэтому, исходя из всего этого, мне не верится, что будут боевые действия: живешь себе и живешь, работаешь, как обычно, — рассуждает он.
При этом он не исключает того, что первой какие-то действия может предпринять Россия «с учетом того, какая геополитическая ситуация складывается»:
— Внешняя политика, та ситуация с Крымом, которая была… Всё вполне может быть, если так дело пойдет.
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