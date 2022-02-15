«Зачем нам лезть туда?»: что думают новосибирцы о тревожных новостях с границы России и Украины — опрос

— Сегодня еще будет заседание ФРС (Федеральная резервная система США — это федеральное агентство США, выполняющее функции центрального банка. — Прим. ред.). Они уже подняли ставки, собственно, вся эта напряженность к этому и вела. Просто чтобы рынки упали, — замечает Игорь.



— До открытых столкновений точно не дойдет, потому что это никому из стран не выгодно. В общем, мы верим в оптимистичный сценарий. Если всё же что-то начнется, то, конечно, в плане цен всё будет ощутимо. Хотя у нас и до войны всё ощутимо для обычного человека. Сейчас и так плачевная ситуация, думаю, что хуже уже не будет, — горько смеется девушка.

