«Старик, уходи»: новосибирские казахи — о причинах протестов на родине и опасениях за земляков

В России особенно сильно переживают за происходящее выходцы из Казахстана, у которых там остаются родные и близкие — таких в Новосибирске тысячи. НГС поговорил с некоторыми из них и узнал, что происходит у них на Родине и почему.

«Я тесно с этим связан и за это переживаю»

Новосибирский предприниматель Станислав рассказал корреспонденту НГС, что родился и вырос в Павлодаре. Уже давно переехал в Новосибирск, но связи с родным местом не потерял — в Казахстане у него остались родные и друзья. Там же живут его дети.

По словам Станислава, еще днем 5 января в Павлодаре было достаточно спокойно. Единственное, что указывало на беспорядки — заблокированный интернет.

— Все сидят в сети через VPN. Я утром своим друзьям не мог дозвониться даже через Telegram. В Instagram, например, я прикрепляю фотографию с геолокацией «Павлодар», но она не просматривается. Так я закинул в Instagram две истории — на одной есть просмотры, на второй — нет. Она, я так понимаю, сразу закидывается в бан, — объясняет предприниматель.