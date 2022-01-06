«Старик, уходи»: новосибирские казахи — о причинах протестов на родине и опасениях за земляков

Новый год в Казахстане начался с массовых митингов. Все началось с того, что власти страны увеличили цены на сжиженный газ в два раза. Население страны решило отстоять свое право на доступное топливо и стало выходить толпами на улицы. В какой-то момент акции протеста вышли из-под контроля, вынудив местное правительство уйти в отставку. Люди не успокоились, дело дошло до захвата и поджогов административных зданий, в том числе администрации президента. Глава государства угрожает протестующим жесткими действиями.
В России особенно сильно переживают за происходящее выходцы из Казахстана, у которых там остаются родные и близкие — таких в Новосибирске тысячи. НГС поговорил с некоторыми из них и узнал, что происходит у них на Родине и почему.
«Я тесно с этим связан и за это переживаю»
Новосибирский предприниматель Станислав рассказал корреспонденту НГС, что родился и вырос в Павлодаре. Уже давно переехал в Новосибирск, но связи с родным местом не потерял — в Казахстане у него остались родные и друзья. Там же живут его дети.
По словам Станислава, еще днем 5 января в Павлодаре было достаточно спокойно. Единственное, что указывало на беспорядки — заблокированный интернет.
— Все сидят в сети через VPN. Я утром своим друзьям не мог дозвониться даже через Telegram. В Instagram, например, я прикрепляю фотографию с геолокацией «Павлодар», но она не просматривается. Так я закинул в Instagram две истории — на одной есть просмотры, на второй — нет. Она, я так понимаю, сразу закидывается в бан, — объясняет предприниматель.
Несмотря на то, что Станислав все это время находится в России, ход событий в родном городе пересказывает с точностью едва ли не до часов. С его слов, там порядка пятисот человек вышли на центральную площадь перед акиматом с рядом требований. Основное требование, которое выдвигали казахи перед наступлением массовых протестов, — снижение цен на сжиженный газ. Представитель акимата вышел к павлодарцам с ответом на это требование.
— Дословно он сказал, что в тех западных областях, откуда все началось, процент автомобилей, которые ездят на сжиженном газу, очень высок. А потому им удалось снизить цену до 50 тенге. Это по курсу где-то 9 рублей. А в нашей области этого не получится, потому что процент автомобилей низкий — из 100 тысяч лишь 10% ездят на газу. То есть снизить до этой планки не удастся, — пояснил Станислав.
При этом уроженец Павлодара добавил, что люди вышли на митинг не только из-за газа, но и из-за серьезной усталости от действующего правительства.
— Долгое время в Казахстане действовал культ личности. Это связано с первым президентом (первый президент Казахстана — Нурсултан Назарбаев. — Прим. ред.). Его назначили «елбасы» — пожизненным правителем Казахстана. Поэтому все кричат в толпе «Шалкет!», что в переводе значит «старик, уходи». Нужно понимать, что все партии, столица — все имеют приставку «нур». В честь первого президента. Раньше был Отан, теперь это Нур Отан. Раньше была столица Астана, теперь это Нур-Султан. Всё долго нагнеталось. Нужно понимать, что нынешний президент, по сути, марионетка — он не может противиться воле Назарбаева. Сейчас люди уже дерутся не просто за газ, а за все предыдущие события, — сопереживает землякам мужчина.
Уже сегодня вечером, 5 января, друзья из Павлодара стали рассказывать Станиславу, что в городе начались тревожные вещи — люди слышали взрывы и замечали на улице взрывы светошумовых гранат. Толпу отогнали от акимата на несколько кварталов.
— Видно, что ближе к вечеру государство приступило к действиям и стало разгонять протестующих — перешло к наступательным действиям. Что будет дальше — сложно сказать. Друзья, которые работают, говорят: «Мы бы примкнули, если бы не работа». Правительство ушло в отставку, но назначаются те представители аппарата, которые голосовали за то, чтобы дать безграничную власть первому президенту. Система выборов Казахстана устроена таким образом, что если ты не служил в органах госвласти на протяжении пяти лет, то ты туда прийти не можешь. То есть новый человек с абсолютно свежими взглядами туда вступить не может, — добавил мужчина.
Станислав боится посадок людей «ни за что»:
— Там есть свои депутаты, как Фургал (бывший губернатор Хабаровского края, которого арестовали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство. Арест вызвал широкий общественный резонанс и митинги во всем крае. — Прим. ред.), которых садят. У меня, например, друг как-то лично снял на видео с музыкой Нурминского, где плохо сказано про правоохранителей. За это ему пришлось извиняться на камеру в департаменте правоохранителей. В пазики сегодня сажали без разбора — просто чтобы разделить. А у меня там есть родственники, друзья, дети. Есть недвижимость. Я тесно с этим связан и за это переживаю, — признается новосибирский предприниматель.
«Очень непонятно и страшно»
Арина родилась в Павлодаре, но семь лет назад переехала получать высшее образование в Новосибирск. С тех пор она продолжает жить здесь, сейчас — домохозяйка. Девушка регулярно держала связь с родными в Казахстане — последние дни, как только в стране грянули митинги, через VPN. Еще несколько часов назад, рассказывает Арина, она общалась с мамой через соцсети, но теперь связи совсем нет.
— Я, на самом деле, максимально вне политики Казахстана. С одной стороны, казахстанцы молодцы, добились и понижения цен, и отставки правительства. С другой стороны — то, что происходит сейчас, выглядит ужасно. Очень не хочется крови и вандализма, — поделилась девушка своим мнением о ситуации.
После пропажи связи ей чудом удалось связаться с дядей.
— После сообщений от дяди о светошумовых гранатах и людях, которые тормозят тачки и кричат: «Стоять, стоять всем!», уже не по себе. Особенно если знать, что мама сейчас работает в самом центре в разгар всего этого, и я не могу с ней связаться. И очень непонятно и страшно, как все это будет выглядеть дальше. Сложно адекватно оценить ситуацию, когда реально знаешь о происходившем и происходящем только из третьих рук, — добавила она.
«Все переросло в какой-то бардак»
Елена — зубной техник, сама из Семейя (бывший Семипалатинск. — Прим. ред.), но уже давно живет в Новосибирске. Еще до обеда 5 января в телефонном разговоре родители сообщили ей, что беспорядки в стране есть, но всё спокойно. После обеда по Новосибирску они уже рассказывали об активных митингах в центре города — толпа двигалась к администрации с требованием встретиться с ее представителями. Если бы никто не вышел, толпа грозилась взять администрацию штурмом.
С 18 часов девушка не может поговорить с родителями — звонок проходит, но ни на одном, ни на другом конце провода невозможно расслышать собеседника.
— Изначально митинги обоснованные, требования экономические. Вопрос в том, что сформулировано было лишь одно требование о повышении цен на топливо, но другие выдвинуты изначально не были. Что следовало бы сделать, конечно. В итоге всё переросло в какой-то бардак. Уже пошли политические требования, причем в каждой области свои — то отставка, то смена, то еще что-нибудь. Нет никакой единой идеи. Мирные митинги переросли в неконтролируемые беспорядки с жертвами среди мирных жителей. Сейчас там происходит явно то, с чем нужно бороться, — считает девушка.
Она уверена — главная причина происходящего в Казахстане — глобальные экономические проблемы и качество жизни. Несмотря на то, что «держава нефтяная», цены на всё только растут, рассказывает Елена. Родственники девушки занимаются бизнесом и постоянно сталкиваются с повышением налогов, введением новых, штрафами, запретами и поборами. Также она отмечает, что никаких субсидий не было даже в период коронавируса, а запретительные меры только ужесточались.
— Естественно, тут дело в качестве жизни. Если бы власть могла обеспечить достойный уровень жизни, тогда этого бы не было. Люди требуют изменений экономических, а вследствие, и смены власти. Объективно уже 30 лет в Казахстане правит чета Назарбаевых. Несмотря на то, что Назарбаев ушел, он оставил за собой неприкосновенность, все активы, его семья также осталась у власти. Он продолжает находиться в правительстве, в Совете безопасности. Случилось то, чего не стоило позволять — раздвоение власти: номинально президент один человек, но по факту власть осталась в других руках. Так не может быть, лидер должен быть один у страны в любом случае, — убеждена Елена.
Тем не менее девушка уверена — если протесты будут продолжаться в том виде, в котором они существуют сейчас, ничего хорошего не получится. По ее мнению, нужно выдвинуть единые требования:
— Просить отставки президента и правительства, не предлагая ничего взамен — путь в никуда. Будет у нас страна без управления в подвешенном состоянии. Я боюсь, что это приведет к неконтролируемой агрессии, к революции и разрухе на долгое время. Что не будет никакой власти, не будет порядка.
Протестующие в Казахстане сегодня днем подожгли администрацию президента и захватили грузовики с военными. В одной только Алма-Ате пострадали около 500 гражданских.