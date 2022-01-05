Протестующие в Казахстане подожгли администрацию президента и захватили грузовики с военными

Стоило властям Казахстана с 1 января вдвое поднять цены на сжиженный газ, как местные жители решили отстоять свое право на доступное топливо доступными способами. Их оказалось не так много — митинги и протесты. Спустя несколько дней после того, как люди вышли на митинги, переросшие в драки, президент страны Касым-Жомарт Токаев распустил министерский корпус — правительство Казахстана ушло в отставку после массовых протестов.
Подписав соответствующий указ, Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, где заявил, что именно на правительстве лежит особая вина за протесты в республике.
Позже нашли и «виновного» в протестах. По подозрению в необоснованном увеличении цен на газ задержали директора Жанаозенского газоперерабатывающего завода Накбергена Тулепова.
Принятые меры протестующих не устраивают. Они требуют смены режима, возвращения конституции 1993 года и прихода к власти человека, не связанного с нынешней системой. Чтобы максимально ясно донести свои требования до республиканского руководства, люди захватывают мэрии, устраивают пожары в прокуратурах, поджигают резиденцию президента в Алма-Ате.
Взрывы светошумовых гранат и выстрелы слышны у здания акимата Алма-Аты.
Президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане. На время его действия в городе будет ограничен въезд и выезд, запрещены собрания, у горожан будут изымать оружие.
Впрочем, местные жители и сами могут отобрать оружие у кого угодно. Даже у военных.
Протестующих в городах так много, что они с легкостью нападают на военных и нацгвардию.
В зданиях прокуратуры, городской администрации и местного отделения правящей партии в Алма-Ате начались пожары. В городе продолжаются столкновения.
Протестующие в Алма-Ате врываются в здание администрации через двери и разбитые окна.
В других городах Казахстана тоже продолжаются протесты. Например, в Актау протестующие захватили грузовик с военными.
За последние сутки, по данным сервиса Flightradar, из Казахстана в Европу вылетело порядка десяти частных рейсов. Они принадлежат различным бизнесменам Казахстана.
С высоты птичьего полета стычки полиции с местными жителями не видны, зато их прекрасно видно из окон находящихся рядом зданий.
А это кадры начала прорыва в резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате.
На момент публикации протестующие захватили Алма-атинскую резиденцию главы Казахстана.
Тем временем в Кремле считают, что Казахстан способен сам справиться с ситуацией.
— Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы, — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.
Отвечая на вопрос о возможной помощи России Казахстану, он отмети, что «важно, чтобы никто не вмешивался извне». К тому же, Казахстан, по словам Пескова, не запрашивал помощь у России.
Если вы только подключились — смотрите, с чего начались протесты в Казахстане.