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Протестующие в Казахстане подожгли администрацию президента и захватили грузовики с военными

В одной только Алма-Ате пострадали около 500 гражданских

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Акиматы и прочие административные здания горят уже по всему Казахстану

Акиматы и прочие административные здания горят уже по всему Казахстану

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Стоило властям Казахстана с 1 января вдвое поднять цены на сжиженный газ, как местные жители решили отстоять свое право на доступное топливо доступными способами. Их оказалось не так много — митинги и протесты. Спустя несколько дней после того, как люди вышли на митинги, переросшие в драки, президент страны Касым-Жомарт Токаев распустил министерский корпус — правительство Казахстана ушло в отставку после массовых протестов.

Подписав соответствующий указ, Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, где заявил, что именно на правительстве лежит особая вина за протесты в республике.

Позже нашли и «виновного» в протестах. По подозрению в необоснованном увеличении цен на газ задержали директора Жанаозенского газоперерабатывающего завода Накбергена Тулепова.

Принятые меры протестующих не устраивают. Они требуют смены режима, возвращения конституции 1993 года и прихода к власти человека, не связанного с нынешней системой. Чтобы максимально ясно донести свои требования до республиканского руководства, люди захватывают мэрии, устраивают пожары в прокуратурах, поджигают резиденцию президента в Алма-Ате.

Взрывы светошумовых гранат и выстрелы слышны у здания акимата Алма-Аты.

Президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане. На время его действия в городе будет ограничен въезд и выезд, запрещены собрания, у горожан будут изымать оружие.

Впрочем, местные жители и сами могут отобрать оружие у кого угодно. Даже у военных.

Протестующих в городах так много, что они с легкостью нападают на военных и нацгвардию.

В зданиях прокуратуры, городской администрации и местного отделения правящей партии в Алма-Ате начались пожары. В городе продолжаются столкновения.

Протестующие в Алма-Ате врываются в здание администрации через двери и разбитые окна.

В других городах Казахстана тоже продолжаются протесты. Например, в Актау протестующие захватили грузовик с военными.

За последние сутки, по данным сервиса Flightradar, из Казахстана в Европу вылетело порядка десяти частных рейсов. Они принадлежат различным бизнесменам Казахстана.

С высоты птичьего полета стычки полиции с местными жителями не видны, зато их прекрасно видно из окон находящихся рядом зданий.

В Актобе работают водомёты, слышны взрывы и стрельба.

А это кадры начала прорыва в резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате.

На момент публикации протестующие захватили Алма-атинскую резиденцию главы Казахстана.

Тем временем в Кремле считают, что Казахстан способен сам справиться с ситуацией.

— Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы, — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможной помощи России Казахстану, он отмети, что «важно, чтобы никто не вмешивался извне». К тому же, Казахстан, по словам Пескова, не запрашивал помощь у России.

Если вы только подключились — смотрите, с чего начались протесты в Казахстане.

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