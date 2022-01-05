Протестующие в Казахстане подожгли администрацию президента и захватили грузовики с военными

Стоило властям Казахстана с 1 января вдвое поднять цены на сжиженный газ, как местные жители решили отстоять свое право на доступное топливо доступными способами. Их оказалось не так много — митинги и протесты. Спустя несколько дней после того, как люди вышли на митинги, переросшие в драки, президент страны Касым-Жомарт Токаев распустил министерский корпус — правительство Казахстана ушло в отставку после массовых протестов.



Подписав соответствующий указ, Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, где заявил, что именно на правительстве лежит особая вина за протесты в республике.