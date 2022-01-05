Правительство Казахстана ушло в отставку после массовых протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Соответствующий указ опубликован на сайте президента республики.
— Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства, — говорится в документе.
Указ вступил в силу с сегодняшнего дня, 5 января. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Алихан Смаилов.
Последующими указами Токаев назначил своего помощника Ерлана Карина госсекретарем Казахстана, освободив от этой должности Крымбека Кушербаева. Председателем Комитета национальной безопасности республики стал Мурат Нуртлеу, ранее занимавший пост заместителя руководителя администрации президента.
Ранее Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области на фоне протестов из-за повышения стоимости сжиженного газа.
Отставке правительства Казахстана предшествовали массовые протесты, начавшиеся после повышения цен на сжиженный газ — с 1 января 2022 года его стоимость выросла сразу вдвое, с 60 до 120 тенге за литр. После этого люди вышли на митинги, переросшие в драки. Первыми с протестами выступили жители Мангистауской области, вскоре к ним присоединился и остальной Казахстан. Вышедшие на улицы люди не только требовали снижения цен на газ люди, но и выдвигали требования об улучшении благосостояния народа, об отставке правительства и т.д. В самом крупном городе страны Алматы начались массовые беспорядки.
В ночь на среду президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы и Мангистауской области режим чрезвычайного положения на период до 19 января.