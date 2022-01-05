Правительство Казахстана ушло в отставку после массовых протестов

Ранее Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области на фоне протестов из-за повышения стоимости сжиженного газа.

Отставке правительства Казахстана предшествовали массовые протесты, начавшиеся после повышения цен на сжиженный газ — с 1 января 2022 года его стоимость выросла сразу вдвое, с 60 до 120 тенге за литр. После этого люди вышли на митинги, переросшие в драки. Первыми с протестами выступили жители Мангистауской области, вскоре к ним присоединился и остальной Казахстан. Вышедшие на улицы люди не только требовали снижения цен на газ люди, но и выдвигали требования об улучшении благосостояния народа, об отставке правительства и т.д. В самом крупном городе страны Алматы начались массовые беспорядки.

В ночь на среду президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы и Мангистауской области режим чрезвычайного положения на период до 19 января.