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В Казахстане резко повысили цены на топливо. Люди вышли на митинги, переросшие в драки

Митингующие пытаются взять штурмом администрацию

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Президент Казахстана поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию

Президент Казахстана поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию

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В Казахстане жители городов Жанаозен и Актау массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Позже к протестам присоединились Астана, Алма-Ата. Митинги идут уже третий день. С 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27). Об этом сообщает ТАСС. По данным издания, протестующие требовали снизить цену до 50–60 тенге ($0,11–0,13). Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе. Правительственная комиссия, прибывшая в Мангистаускую область, объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) за литр после встречи с протестующими.

Сейчас в Мангистауской области местные жители на внедорожниках догнали и заблокировали в степи военную автоколонну. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Митингующие пытаются штурмом взять администрацию.

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