Кто захватывает власть в Казахстане. Местные политологи — о ситуации в стране

«Фонтанка» поговорила с местными политологами. Стоит отметить: редакция пыталась взять комментарии и у проправительственных экспертов, чтобы услышать точку зрения властей. Но они либо не брали трубку, либо отказывались от комментариев.

«Во время беспорядков в Алматы было сожжено и разбито 33 спецмашины, из них 16 полицейских, семь машин скорой помощи, две пожарные машины, семь грузовиков и один бензовоз», — www.zakon.kz.

Политолог Марат Шибутов:



— В Казахстане сейчас происходит то же самое, что в России происходило в 2018 году. Только у вас тогда бунтовали из-за повышения цен на бензин, а у нас из-за цен на газ. Потом к этому подключилось недовольство в целом ситуацией в стране. Судя по всему, есть какая-то внутренняя рука, которая направляет митингующих. Сейчас в Алма-Ате еще продолжаются беспорядки, толпа хочет прорваться к мэрии, но полицейские ее пока останавливают.



— То есть дело не только в ценах?



— Думаю, тут всё замешано: ковид, экономические проблемы, засуха, общая инфляция. Это всё накопилось. Уровень доверия к правительству — всего 20 процентов. В 2017 году было 60 процентов.

