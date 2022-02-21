Путин пообещал принять решение о признании ЛНР и ДНР сегодня

Ситуация на Донбассе вновь активно обсуждается на международном уровне в последние несколько месяцев: в конце прошлого года в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о планах вторжения России на Украину. Также недавно вновь заговорили о признании российской стороной самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР — с такой просьбой к президенту РФ обратились депутаты Госдумы.

