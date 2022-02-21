Путин пообещал принять решение о признании ЛНР и ДНР сегодня

Президент России пообещал принять решение по признанию независимости республик ЛНР и ДНР сегодня, 21 февраля. Сегодня же состоялось заседание Совбеза РФ по этому вопросу. Президент выслушал мнение участников Совета безопасности по обращениям глав ДНР и ЛНР, а также ГД о признании независимости этих республик.
За признание республик высказались глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие члены Совбеза. На это Путин заявил, что примет решение сегодня.
Ситуация на Донбассе вновь активно обсуждается на международном уровне в последние несколько месяцев: в конце прошлого года в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о планах вторжения России на Украину. Также недавно вновь заговорили о признании российской стороной самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР — с такой просьбой к президенту РФ обратились депутаты Госдумы.
На прошлой неделе обстановка на территории самопровозглашенных республик стала накаляться. Началась массовая эвакуация мирного населения в Ростовскую область, президент России поручил выплатить беженцам по 10 тысяч рублей. 18 февраля взрыв прогремел в центре Донецка, на следующий день стало известно о взрыве в Луганске.