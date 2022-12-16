США ввели санкции против губернатора Новосибирской области

Минфин США ввел санкции против новосибирского губернатора Андрея Травникова. Он попал под санкции как гражданин, относящийся к назначенным лицам.
На сайте Министерства финансов США обновленный список появился вчера,
НГС запросил комментарий у пресс-секретаря Андрея Травникова о том, что губернатор попал в санкционный список.
Как сообщает РБК, в Сибирском федеральном округе кроме Травникова под санкции попали и другие губернаторы: Алтайского края Виктор Томенко и Красноярского края Виктор Усс и его сын Артем, который был задержан в Италии по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег.
В июле Андрей Травников попал под санкции Великобритании. На сайте правительства Великобритании было указано, что санкции замораживают активы и запрещают поездки в Великобританию. Тогда Андрей Травников заявил в своем телеграм-канале, что это никак не повлияет на его обязанности губернатора.
— Узнал о своем включении в очередной «санкционный список». Могу заверить всех жителей региона, что это никак не повлияет на исполнение мной обязанностей губернатора Новосибирской области, — сообщил губернатор.
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В марте этого года бывший губернатор Новосибирской области сенатор Владимир Городецкий попал под санкции Евросоюза. Он назвал это событие незначительным, потому что и так не собирался выезжать, а счетов за рубежом у него нет.