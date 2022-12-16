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Спецоперация на Украине

США ввели санкции против губернатора Новосибирской области

Андрей Травников попал в список как гражданин, относящийся к назначенным лицам

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До этого губернатор попал под санкции Великобритании

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Минфин США ввел санкции против новосибирского губернатора Андрея Травникова. Он попал под санкции как гражданин, относящийся к назначенным лицам.

На сайте Министерства финансов США обновленный список появился вчера, 15 декабря. В нем сообщается, что губернатору 51 год, он родился 1 февраля в городе Череповце в Вологодской области.

НГС запросил комментарий у пресс-секретаря Андрея Травникова о том, что губернатор попал в санкционный список.

Как сообщает РБК, в Сибирском федеральном округе кроме Травникова под санкции попали и другие губернаторы: Алтайского края Виктор Томенко и Красноярского края Виктор Усс и его сын Артем, который был задержан в Италии по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег.

В июле Андрей Травников попал под санкции Великобритании. На сайте правительства Великобритании было указано, что санкции замораживают активы и запрещают поездки в Великобританию. Тогда Андрей Травников заявил в своем телеграм-канале, что это никак не повлияет на его обязанности губернатора.

— Узнал о своем включении в очередной «санкционный список». Могу заверить всех жителей региона, что это никак не повлияет на исполнение мной обязанностей губернатора Новосибирской области, — сообщил губернатор.

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В марте этого года бывший губернатор Новосибирской области сенатор Владимир Городецкий попал под санкции Евросоюза. Он назвал это событие незначительным, потому что и так не собирался выезжать, а счетов за рубежом у него нет.

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