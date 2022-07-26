Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попал под санкции Великобритании
Андрею Травникову теперь запрещен въезд на территорию Великобритании
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попал в санкционный список Великобритании. Дополнение к списку санкций опубликовали 26 июля.
— Введенные санкции: замораживание активов, запрет на поездки в Великобританию, — сообщили на сайте правительства Великобритании.
В новый список санкций от Великобритании вошли также губернатор Московской, Курской, Самарской, Ленинградской областей. Также в список попали губернаторы сибирских регионов: губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и губернатор Республики Якутия Айсен Николаев. Всего, по данным ТАСС, список расширился на 42 позиции.
Андрей Травников прокомментировал появление своего имени в санкционном списке в своем телеграм-канале.
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— Узнал о своем включении в очередной «санкционный список». Могу заверить всех жителей региона, что это никак не повлияет на исполнение мной обязанностей губернатора Новосибирской области, — сообщил губернатор.
В марте 2022 года бывший губернатор Новосибирской области, сенатор Владимир Городецкий попал под санкции Евросоюза.