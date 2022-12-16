СЕЙЧАС -19°С
Пробки 6/10
usd 64.30
eur 68.45
Тема дняМогут ли отменить выборы мэра?
Все новости
Все новости

«Переходящие доходы позволят перекрыть дефицит»: как НСО будет жить с перерасходом бюджета в 45 млрд

Доход Новосибирской области по сравнению с прошлым периодом вырос на 30%

833

По словам губернатора, Новосибирская область входит в число регионов, где бюджет растет благодаря собственным доходам

Поделиться

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает, что дефицит бюджета в 45,3 миллиарда рублей сложился из-за того, что все добавки заложили сразу. Об этом он заявил сегодня, 16 декабря, на пресс-конференции.

Андрей Травников отметил, что Новосибирская область входит в число регионов, которые растут по собственным доходам, за 9 месяцев доход бюджета по сравнению с аналогичным периодом вырос на 30%. По мнению губернатора, область будет стараться развиваться быстрее, чем другие регионы.

— В течение года при исполнении бюджета мы выходим на поправки. Впервые за многие годы мы сразу при принятии бюджета все заложили: на железнодорожную деятельность, на замену коммунальных сетей, на подготовку школ, детских лагерей. Дефицит технический, он обеспечен источниками, в основном это остатки. Понимаем, что доходы этого года мы не успеем освоить. Эти переходящие доходы 2022 года позволят перекрыть дефицит 2023 года, — объяснил Андрей Травников.

В Законодательном собрании Новосибирской области приняли бюджет на 2023 год, во втором чтении дефицит составит 45,3 миллиарда рублей. В первом чтении дефицит был 33,74 миллиарда. В начале декабря приняли в первом чтении бюджет Новосибирска на 2023 год, его дефицит составит 800 миллионов.

По теме

Андрей ТравниковБюджетГубернатор Новосибирской областиДефицитПресс-конференция
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter