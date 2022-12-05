Бюджет с дефицитом в 800 миллионов приняли в Новосибирске в первом чтении

Депутаты Горсовета Новосибирска приняли в первом чтении бюджет Новосибирска на 2023 год на сессии 5 декабря. Дефицит бюджета составит 800 миллионов.
С докладом по бюджету выступал начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков.
Он рассказал, что предполагаемые доходы города на следующий год составят 75,4 миллиарда рублей, а расходы — 76,2 миллиарда рублей.
58,5% (38,1 млрд) доходов пойдут на муниципальные программы по развитию в сфере образования, 20,9% (13,6 млрд) — на развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, 4,7% — на соцподдержку населения, 4,5% — на осуществление гражданами права на жилище.
Часть денег пойдет и на реализацию нацпроектов — эта сумма составит 6,7 миллиарда.
В прошлом году депутаты приняли бюджет с таким же дефицитом — 800 миллионов рублей. Планировались доходы города в 60,7 миллиарда рублей, расходы — 61,5 миллиарда рублей.
Дефицит бюджета области на 2023 год составит 33,74 миллиарда.