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Тема дняВ Новосибирске утвердили бюджет на 2022 год
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В Новосибирске депутаты утвердили бюджет на 2022 год — дефицит составит 800 миллионов

Большую часть средств потратят на образование

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Расходы города превысят доходы

Расходы города превысят доходы

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Сегодня, 22 декабря, депутаты горсовета Новосибирска приняли бюджет на 2022 год. На сессии присутствовали 45 депутатов, из них за проголосовали 43, двое воздержались.

Доходы города составят 60 миллиардов 703 миллиона рублей, расходы — 61 миллиард 503 миллиона рублей. Дефицит составит 800 миллионов. 40 миллиардов направят на социальную сферу, на образование.

Власти приняли решение увеличить расходы на обустройство тротуаров и дорог к детским учреждениям.

— На комиссии было отголосовано 50 миллионов рублей на строительство тротуаров, оборудование пешеходных переходов и освещение пришкольных территорий. Департамент определит приоритетность этих направлений, — сообщил исполняющий обязанности мэра Новосибирска Борис Буреев.

В декабре Управление дорожного строительства Новосибирска объявило три аукциона на ремонт дорог в 2022 году. На работы потратят более 400 миллионов рублей. Рассказываем, что известно о подрядчиках.

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