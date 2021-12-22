В Новосибирске депутаты утвердили бюджет на 2022 год — дефицит составит 800 миллионов

Сегодня, 22 декабря, депутаты горсовета Новосибирска приняли бюджет на 2022 год. На сессии присутствовали 45 депутатов, из них за проголосовали 43, двое воздержались.
Доходы города составят 60 миллиардов 703 миллиона рублей, расходы — 61 миллиард 503 миллиона рублей. Дефицит составит 800 миллионов. 40 миллиардов направят на социальную сферу, на образование.
Власти приняли решение увеличить расходы на обустройство тротуаров и дорог к детским учреждениям.
— На комиссии было отголосовано 50 миллионов рублей на строительство тротуаров, оборудование пешеходных переходов и освещение пришкольных территорий. Департамент определит приоритетность этих направлений, — сообщил исполняющий обязанности мэра Новосибирска Борис Буреев.
В декабре Управление дорожного строительства Новосибирска объявило три аукциона на ремонт дорог в 2022 году. На работы потратят более 400 миллионов рублей. Рассказываем, что известно о подрядчиках.