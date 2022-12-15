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Бюджет с дефицитом более 45 млрд рублей приняли в Новосибирской области во втором чтении

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Бюджет принимали сегодня, 15 декабря

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В Заксобрании Новосибирской области приняли бюджет на 2023 год и плановый период до 2025 года. Сегодня, 15 декабря, прошло второе чтение. В первом чтении дефицит был 33,74 миллиарда, во втором чтении дефицит составит 45,3 миллиарда рублей.

— Ко второму чтению прирост доходной и расходной частей бюджета составил более 17 миллиардов рублей. Таким образом, прогнозируемый общий объем доходов регионального бюджета на 2023 год составляет 259,9 миллиарда рублей. Общий объем расходов областного бюджета — 305,2 миллиарда рублей, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

После первого чтения в бюджет внесли поправки от губернатора Новосибирской области и прокурора. Как сообщил в докладе депутат Заксобрания Федор Николаев, после первого чтения поступило больше 300 поправок.

Поправки и бюджет был принят единогласно.

В начале декабря депутаты горсовета Новосибирска приняли в первом чтении бюджет Новосибирска на 2023 год на сессии 5 декабря. Дефицит бюджета составит 800 миллионов.

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