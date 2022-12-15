Бюджет с дефицитом более 45 млрд рублей приняли в Новосибирской области во втором чтении

В Заксобрании Новосибирской области приняли бюджет на 2023 год и плановый период до 2025 года. Сегодня,
— Ко второму чтению прирост доходной и расходной частей бюджета составил более 17 миллиардов рублей. Таким образом, прогнозируемый общий объем доходов регионального бюджета на 2023 год составляет 259,9 миллиарда рублей. Общий объем расходов областного бюджета — 305,2 миллиарда рублей, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
После первого чтения в бюджет внесли поправки от губернатора Новосибирской области и прокурора. Как сообщил в докладе депутат Заксобрания Федор Николаев, после первого чтения поступило больше 300 поправок.
Поправки и бюджет был принят единогласно.
В начале декабря депутаты горсовета Новосибирска приняли в первом чтении бюджет Новосибирска на 2023 год на сессии