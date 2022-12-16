Когда сдадут ЛДС и станцию «Спортивная»? Будут ли ограничения из-за ОРВИ и гриппа? Пресс-конференция Андрея Травникова (онлайн)

— Наши враги до сих пор нас не поняли. Если они хотели сделать нам хуже, то нужно было вогнать нас в состояние комфорта. Закидать ножками Буша, задрать цены на нефть... Но они поступили наоборот. думаю, что мы получим мощный толчок и захватим те рынки, которые нам подарили, — подчеркнул Андрей Травников.
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— Есть и хорошее, и плохое в этом году. Приходится перестраиваться и искать альтернативы. Я вижу, насколько отреагировал наш бизнес и промышленность на эти вызовы. На полках появляются хорошие аналоги. И не только на полках, — сообщил губернатор.
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Губернатор сообщил, что отмена прямых выборов мэра возможна.
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О переносе сроков сдачи нового ЛДС
О строительстве ЛДС.
— Чья будет круче ЛДС — в Омске или Новосибирске — это болельщики сравнят. Я не могу точно сказать по омской арене. Но сейчас идет подготовка документов к сдаче нашей арены, и после обмера БТИ ее площадь составляет 71,2 тысячи кв. м, — сообщил губернатор. — У нас две полноценные площадки. Пример преодоления трудностей — лучшие борта финские были доставлены.
Арена готовилась к чемпионату мира.
— У нас сегодня предусмотрено размещение до 8 профессиональных команд одновременно. У нас заложена максимальная универсальность, — отметил Андрей Травников. — Что касается текущего статуса — в декабре все основные работы будут выполнены. И будет подготовлен пакет документов. Возникли некоторые сложности с поставкой оборудования по безопасности. Из-за этого если и будем проводить мероприятия в декабре, то без зрителей. Все остальные работы будут закончены.
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Перешли к вопросам журналистов.
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О проекте СКИФ: НГУ проектирует детали для основного кольца.
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Губернатор отчитался о помощи Беловодскому району ЛНР и Мариуполю. Точную цифру денежных вливаний он не смог назвать, так как это закрытая информация, но подчеркнул, что это несколько сотен миллионов рублей, которые поступили из федерального бюджета.
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— Все мы живем под знаменем СВО. И это накладывает отпечаток на все процессы. С самого ее начала все включились активно в помощь нашей армии, — отметил Андрей Травников. — Это потребовало расходов и из областного бюджета. Мы могли оказывать необходимую помощь благодаря нашим доходам и остаткам без ущерба текущим задачам.
Он поблагодарил всех, кто сейчас помогает армии.
— Это находит сильный отклик у наших бойцов.
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Про рост цен
— Очень нестабильная ситуация на рынке строительном была. Колоссальный рост цен — было три волны. Это серьезно влияло на многие бюджетные сроки, пересмотр стоимости. Не все подрядчики могли сохранить устойчивую работу. Большинство стройобъектов было завершено. На 2023 год не ожидаем таких проблем, ситуация стабилизировалась. Остается вторая проблема — жесточайший дефицит рабочих рук, не только в стройке. Но в стройке это было особо заметно, — подчеркнул губернатор. — Катастрофически не хватает качественных подрядчиков. Думаю, мы найдем способы выполнения всех планов на 2023 год на основе позитивного и негативного нашего опыта.
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Множество поправок было внесено по финансированию строительства дорог, подготовки школ, детских лагерей, различных систем к началу отопительного сезона.
— Стоит задача в 2023 году качественно реализовать все мероприятия, заложенные бюджетом. И развиваться, — отметил губернатор.
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— По итогам исполнения бюджета за 9–10 месяцев большинство субъектов РФ не добрали доходов, а НСО — прибавляет, достаточно серьезно, почти на 30%, — сообщил Андрей Травников.
Он добавил, что вчера был принят бюджет региона во втором чтении. Было внесено около 400 поправок на 17 миллиардов рублей.
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— Обращу внимание на разные особенности 2022 года, — отметил губернатор.
Первая — результат развития экономики последних пяти лет. Сохранили темпы развития экономики НСО. Развиваемся темпами выше, чем многие коллеги других регионов. Рост валового продукта.
— Прогноз уточненный прозвучал вчера по стране. Он минусовой. Но ожидаем, что в НСО положительный рост сохранится.
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Мероприятие началось.
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Ждем начала пресс-конференции.
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НГС также будет вести онлайн-трансляцию в нашем Telegram-канале. Присоединяйтесь.
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Какой вопрос вы бы задали губернатору? Пишите в комментариях.
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Пресс-конференция должна начаться в 12:00.
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