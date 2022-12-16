Будет ли открыта дорога к ЛДС после начала уголовного дела? Отвечает губернатор Новосибирской области

Из-за уголовного дела дорога к ЛДС будет введена во временном режиме. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции ОТС сегодня, 16 декабря.
— Парк завершен и сдан. Дорогие физические объемы завершены. С учетом уголовного дела будут введены временные схемы движения, — сообщил Андрей Травников.
В ноябре главу «МЕТРО МиРа» Александра Мысика обвинили в добыче песка для дороги к ЛДС из Оби. По версии следствия, Александр Мысик нанес многомиллионный ущерб. Директора компании отправили в СИЗО до 15 января. Все подробности громкого уголовного дела можно прочитать здесь. НГС решил проверить те самые дороги возле ледового дворца. Сейчас развязка проходит дополнительную экспертизу.
За пресс-конференцией губернатора корреспонденты НГС следят в онлайн-трансляции.