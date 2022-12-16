СЕЙЧАС -26°С
Пробки 4/10
usd 64.30
eur 68.45
Тема дняБольшая пресс-конференция губернатора
Все новости
Все новости

Будет ли открыта дорога к ЛДС после начала уголовного дела? Отвечает губернатор Новосибирской области

Парк возле ЛДС уже завершен

166

Работы на ЛДС планируют завершить в декабре

Поделиться

Из-за уголовного дела дорога к ЛДС будет введена во временном режиме. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции ОТС сегодня, 16 декабря.

— Парк завершен и сдан. Дорогие физические объемы завершены. С учетом уголовного дела будут введены временные схемы движения, — сообщил Андрей Травников.

В ноябре главу «МЕТРО МиРа» Александра Мысика обвинили в добыче песка для дороги к ЛДС из Оби. По версии следствия, Александр Мысик нанес многомиллионный ущерб. Директора компании отправили в СИЗО до 15 января. Все подробности громкого уголовного дела можно прочитать здесь. НГС решил проверить те самые дороги возле ледового дворца. Сейчас развязка проходит дополнительную экспертизу.

За пресс-конференцией губернатора корреспонденты НГС следят в онлайн-трансляции.

ЛДСГубернаторСтроительство
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter