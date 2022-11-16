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Назван ущерб по делу «МЕТРО МиРа» из-за строительства дороги к новой ледовой арене в Новосибирске

Дело возбуждено на руководство предприятия

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Нарушения выявили прокуратура Новосибирска и УФСБ по региону

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В прокуратуре Новосибирской области назвали размер ущерба по делу о превышении должностных полномочий при строительстве дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста. Дело возбуждено в отношении руководства МП «МЕТРО МиР».

Нарушения выявили прокуратура Новосибирска и УФСБ по региону.

Ранее источник НГС в правоохранительных органах сообщал, что в рамках расследования уголовного дела задержаны руководитель «МЕТРО МиР» Александр Мысик и начальник службы организации строительства Сергей Долгушин.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, при строительстве автодорог специалисты использовали более дешевые материалы, чем было запланировано проектной документацией. Решение об использовании иных строительных материалов, по данным региональной прокуратуры, приняло руководство муниципального предприятия.

— Прокурорской проверкой установлен ущерб, причиненный бюджету в сумме не менее 359 млн. рублей. <…> Возбуждено уголовное дело в отношении руководства муниципального предприятия по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — указано в сообщении.

Как сообщали источники НГС в правоохранительных органах, автодорога у нового ЛДС не может быть введена в эксплуатацию, поскольку не отвечает требованиям качества и безопасности дорожного движения.

Сегодня утром, 16 ноября, в офисе муниципального предприятия прошли обыски.

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